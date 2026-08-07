श्रीलंका दौरे पर भारत के लिए बुरी खबर- शुभमन गिल की उंगली में लगी चोट, वॉर्मअप मैच के पहले दिन मैदान से बाहर

भारत श्रीलंका XI के खिलाफ अभ्यास मैच में खेल रहे है. इस मैच से पहले शुभमन गिल चोटिल हो गए हैं. वह पहले दिन मैदान पर नहीं उतरे.

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India captain Shubman Gill is country's leading run-scorer in WTC 2025-27 cycle. (Photo: IANS)

भारत और श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के बीच तीन दिवसीय वॉर्मअप मैच कोलंबो के नोंडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब मैदान पर खेला जा रहा है. श्रीलंका क्रिकेट XI के कप्तान सोनल दिनुशा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत के नियमित कप्तान शुभमन गिल चोट के चलते वॉर्मअप मुकाबले के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरे. शुभमन गिल की जगह पर केएल राहुल वॉर्मअप मैच में टॉस के लिए उतरे.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने गिल को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर अपडेट दिया. बीसीसीआई ने बताया, ‘गुरुवार को भारत के प्रैक्टिस सेशन के दौरान कप्तान शुभमन गिल के दाहिने हाथ की अनामिका उंगली (रिंग फिंगर) में चोट लग गई थी. एहतियात के तौर पर, वह श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ वार्मअप मैच के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरेंगे. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है.’

गिल की चोट ने भारतीय खेमे की चिंता बढ़ा दी है. टीम इंडिया यही उम्मीद करेगी कि कप्तान गिल की यह चोट ज्यादा गंभीर न हो. भारतीय टीम के लिहाज से यह वॉर्मअप मैच काफी अहम माना जा रहा है. भारत की टेस्ट टीम में मौजूद खिलाड़ियों में से सिर्फ केएल राहुल और रवींद्र जडेजा ने ही इससे पहले श्रीलंका का दौरा किया है.

ऐसे में तीन दिवसीय इस मुकाबले की मदद से भारतीय खिलाड़ियों को परिस्थितियों से तालमेल बैठाने में मदद मिलेगी. भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अग्सत से होना है. सीरीज का पहला मुकाबला गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. वहीं, दूसरा टेस्ट की शुरुआत 23 अगस्त से कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर होगी.

टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की हालिया फॉर्म कुछ खास नहीं रही है. ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम दमदार प्रदर्शन करना चाहेगी. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के लिहाज से भी इस सीरीज को काफी अहम माना जा रहा है. डब्ल्यूटीसी की प्वाइंट्स टेबल में टीम इंडिया अभी 5वें नंबर पर है, जबकि श्रीलंका छठे स्थान पर काबिज है.

(एजेंसी: आईएएनएस)