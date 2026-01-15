By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IND U19 vs USA U19: भारत ने जीत से किया World Cup 2026 का आगाज, इंडियन टीम ने अमेरिका को 6 विकेट से हराया
U19 World Cup 2026: भारत ने अंडर-19 विश्व कप 2026 अभियान की शुरुआत अमेरिका पर छह विकेट की जीत के साथ की है. जिसमें हेनिल पटेल के पांच विकेट और अभिज्ञान कुंडू ने बल्ले से कमाल किया है.
IND U19 vs USA U19 World Cup 2026 : आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने अपने पहले ही मुकाबले में दमदार जीत दर्ज की. बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस मैच में भारत ने अमेरिका को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 6 विकेट से हरा दिया. बारिश के कारण मुकाबले में रुकावट जरूर आई, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने धैर्य और समझदारी से खेलते हुए जीत हासिल की. यह जीत टीम इंडिया के आत्मविश्वास को मजबूत करने वाली रही. अंडर 19 टीम ने दिखा दिया कि वह दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है. यह मुकाबला युवाओं के लिए एक बेहतरीन सीख और अनुभव साबित हुआ.
अमेरिका की कमजोर बल्लेबाजी
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अमेरिका की टीम सिर्फ 35.2 ओवर में 107 रन पर सिमट गई. टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और पहला विकेट सिर्फ 1 रन पर गिर गया. इसके बाद भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सके. कुछ छोटी साझेदारियां जरूर हुईं, लेकिन कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. नितीश सुदिनी ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए और थोड़ी उम्मीद जगाई. भारत की ओर से हेनिल पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 ओवर में 16 रन देकर 5 विकेट लिए. उनके अलावा अन्य गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की और अमेरिका को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया.
भारतीय पारी की मुश्किल शुरुआत
107 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही. टीम को 12 रन पर पहला झटका लगा और जल्दी ही दो और विकेट गिर गए. कुछ ही ओवरों में भारत के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे. इसी दौरान बारिश ने खेल रोक दिया, जिससे मैच और भी रोमांचक हो गया. बारिश के बाद डकवर्थ लुईस नियम के तहत भारत को 37 ओवर में 96 रन का संशोधित लक्ष्य मिला. दोबारा खेल शुरू होने पर भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था. शुरुआती विकेट गिरने से मैच रोमांचक बन गया और अमेरिका को वापसी की उम्मीद नजर आने लगी.
अभिज्ञान और विहान की जोड़ी ने किया कमाल
जब भारत का स्कोर 25 रन पर 3 विकेट था, तब अभिज्ञान कुंडू और विहान मल्होत्रा ने पारी को संभाला. दोनों ने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और बिना जल्दबाजी के रन बनाए. चौथे विकेट के लिए इन दोनों के बीच 45 रनों की अहम साझेदारी हुई. विहान ने 18 रन बनाकर टीम को स्थिरता दी, जबकि अभिज्ञान ने जिम्मेदारी संभालते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया. इस साझेदारी ने भारत को जीत के करीब पहुंचा दिया. दोनों खिलाड़ियों ने यह दिखा दिया कि दबाव में भी शांत दिमाग से खेलना कितना जरूरी होता है.
अभिज्ञान की शानदार पारी से मिली जीत
इसके बाद अभिज्ञान कुंडू ने कनिष्क चौहान के साथ मिलकर टीम को जीत तक पहुंचाया. दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए नाबाद 29 रनों की साझेदारी हुई. अभिज्ञान ने 41 गेंदों में 42 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था. उनकी पारी आत्मविश्वास और धैर्य का शानदार उदाहरण रही. कनिष्क ने भी 10 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया. अमेरिका की ओर से कुछ गेंदबाजों ने विकेट जरूर लिए, लेकिन वे भारत को जीत से नहीं रोक सके. इस तरह भारत ने अपना पहला मैच जीतकर टूर्नामेंट में शानदार आगाज किया.
(इनपुट IANS)
