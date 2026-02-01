Hindi Cricket Hindi

India Under 19 Defeats Pakistan By 58 Runs Reaches Semifinal Icc U19 World Cup 2026

U19 World Cup: भारत को मिला सेमीफाइनल का टिकट, 58 रनों से हार PAK टूर्नामेंट से हुआ बाहर

U19 World Cup: भारत ने पाकिस्तान को 58 रनों से हराकर आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना लिया है.

India U19 vs Pakistan U19

India U19 vs Pakistan U19: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर सिक्स स्टेज में भारत अंडर-19 टीम ने पाकिस्तान अंडर-19 टीम को 58 रनों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की. यह मुकाबला जिम्बाब्वे के बुलावायो स्थित क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया. सेमीफाइनल की दौड़ में यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने दबाव में शानदार प्रदर्शन किया. इस जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, जबकि पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई.

भारत की पारी

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत अंडर-19 टीम ने 49.5 ओवर में 252 रन बनाए. शुरुआत में वैभव सूर्यवंशी ने 22 गेंदों पर 30 रन बनाकर तेज शुरुआत दी, लेकिन टीम ने जल्दी तीन विकेट गंवा दिए. इसके बाद वेदांत त्रिवेदी ने एक छोर संभालते हुए 98 गेंदों पर 68 रनों की अहम पारी खेली. कनिष्क चौहान ने 29 गेंदों पर 35 रन बनाए, जबकि आरएस अंबरीश ने 29 रनों का योगदान दिया. आखिरी ओवरों में कनिष्क चौहान और खिलान पटेल की 50 रनों की साझेदारी ने टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया.

पाकिस्तानी गेंदबाजों ने की दबाव बनाने की कोशिश

पाकिस्तान की ओर से गेंदबाजों ने बीच-बीच में विकेट लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की. अब्दुल सुब्हान ने 9.5 ओवर में 3 विकेट लिए और मोहम्मद सय्याम ने 2 बल्लेबाजों को आउट किया. हालांकि भारतीय बल्लेबाजों ने संयम बनाए रखा और नियमित अंतराल पर रन बनाते रहे. अंत में टीम 250 से ज्यादा रन बनाने में सफल रही, जो इस पिच पर एक चुनौतीपूर्ण स्कोर साबित हुआ.

गेंदबाजों ने दिलाई भारत को जीत

253 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत ठीक रही. उस्मान खान ने 92 गेंदों पर 66 रन और हमजा ज़हूर ने 42 रनों की पारी खेली. फरहान यूसुफ ने भी 38 रन जोड़े, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा. पाकिस्तान की पूरी टीम 46.2 ओवर में 194 रन पर सिमट गई. भारत की ओर से खिलान पटेल और आयुष म्हात्रे ने 3-3 विकेट लिए. सटीक गेंदबाजी और मजबूत फील्डिंग के दम पर भारत ने यह मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया.