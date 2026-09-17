IND vs AFG: तीसरे T20I में अभिषेक शर्मा के निशाने पर 3 रिकॉर्ड, रोहित शर्मा भी निशाने पर

गुरुवार की शाम को भारत और अफगानिस्तान की टीमें मैदान पर होंगी तो टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के निशाने पर 3 बड़े रिकॉर्ड होंगे. यह युवा लेफ्टहैंड बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं और अब तक खेले गए सीरीज के पहले 2 मैचों में उन्होंने (82 और 39) कुल 121 रन ठोककर वह सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. भारतीय टीम सीरीज में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है और उसकी निगाहें अफगान टीम का सूपड़ा साफ करने की होंगी.
अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा सबसे ज्यादा छक्के जमाने वाले खिलाड़ी बनने के करीब हैं. फिलहाल वह भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के साथ संयुक्त रूप से पहले पायदान पर हैं. आज पहला छक्का जमाते ही वह इस दौड़ में रोहित को पछाड़कर भारतीय बल्लेबाजों में सबसे आगे निकल जाएंगे. अभी तक उन्होंने और रोहित शर्मा ने इस फॉर्मेट में 11-11 छक्के जमाए हैं.
इसके साथ ही बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज के पास एक और खास मुकाम हासिल करने का मौका होगा. अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 में अभिषेक ने एक अर्धशतक लगाया है, जो पहले टी20 में उनके बल्ले से आया था. अगर वह तीसरे टी20 में भी अर्धशतकीय पारी खेलने में सफल रहते हैं, तो वह अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से सर्वाधिक फिफ्टी लगाने के मामले में विराट कोहली, शिवम दुबे, केएल राहुल और रोहित शर्मा की बराबरी कर लेंगे. इन सभी बल्लेबाजों ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 में दो अर्धशतक लगाए हैं.
अफगानिस्तान के खिलाफ एक टी20 सीरीज में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल शिवम दुबे के नाम है. शिवम ने 2024 में खेली गई सीरीज में कुल 124 रन बनाए हैं. अभिषेक दो मुकाबलों में अब तक कुल 121 रन बना चुके हैं. तीसरे टी20 में भारतीय सलामी बल्लेबाज अगर 4 रन और बना लेता है, तो वह शिवम दुबे के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देंगे. पहले टी20 में अभिषेक ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 82 रनों की दमदार पारी खेली थी. वहीं, दूसरे टी20 में उन्होंने 39 रनों का योगदान दिया था.
(एजेंसी: आईएएनएस)
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