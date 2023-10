नई दिल्ली: भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने टीम इंडिया की गेंदबाजी को लेकर राय दी है. वर्ल्ड कप (World Cup 2023) में क्या टीम इंडिया को तीन स्पिनर्स के साथ उतरना चाहिए या फिर एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को मौका देना चाहिए, यह सवाल कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को भी कशमकश में डालता होगा. और पूर्व स्पिनर ने रोहित के इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है.

भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के खिलाफ मुकाबले से की. टीम इंडिया ने पांच बार की चैंपियन टीम को अपने पहले मुकाबले में हराया. इस मुकाबले में प्लेइंग इलेवन में भारत ने तीन स्पिनर्स- रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin), रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को मौका दिया.

बुधवार, 11 अक्टूबर को भारत का मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ है. यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेला जाएगा. अब सवाल यह है कि क्या भारतीय टीम इस मैच में भी तीन स्पिनर्स (India Playing XI against Afghanistan) के साथ उतरेगी.

