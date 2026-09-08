IND vs AFG: कब और किस चैनल पर होगा टी20 सीरीज का प्रसारण, जाने- किस नेटवर्क को मिले अधिकार!

रविवार से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होने वाली इस सीरीज का मेजबान अफगानिस्तान है. इस सीरीज के प्रसारण अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क को मिले हैं.

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भारत बनाम अफगानिस्तान टी20 सीरीज @BCCI/x

अफगानिस्तान और भारत के बीच 13 सितंबर (रविवार) से शुरू हो रही टी20 सीरीज के प्रसारण अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (SSN) को मिल गए हैं. इस सीरीज का प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव ऐप पर होगा. सीरीज के सभी मैच नई दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे.

सीरीज का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा मैच 15 सितंबर और तीसरा 17 सितंबर को खेले जाएंगे. सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के मुख्य राजस्व अधिकारी और बिजनेस प्रमुख (खेल और इंटरनेशनल) राजेश कौल ने कह, ‘अफगानिस्तान भारत टी20 सीरीज सोनी स्पोटर्स नेटवर्क के क्रिकेट पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाती है और हमारे ‘फेस्टिवल आफ स्पोटर्स में एक और रोमांचक प्रतिस्पर्धा को जोड़ती है.’

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम में ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, तिलक वर्मा हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा का खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा. वहीं इब्राहिम जदरान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान टीम में राशिद खान, रहमतुल्लाह गुरबाज, सेदिकुल्लाह अटल और अजमतुल्लाह उमरजइ जैसे सितारे हैं.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ नसीब खान ने कहा, ‘भारत में खेलना हमेशा खास होता है क्योंकि क्रिकेट को लेकर यहां असाधारण जुनून है. इस सीरीज से अफगानिस्तान को वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में से एक के खिलाफ अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा.

दोनों देशों ने अब तक एक-दूसरे के खिलाफ 7 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. पहली बार दोनों देश 2010 में वेस्टइंडीज टीम के घरेलू मैदान ग्रोस आइलेट में भिड़े थे. तब से अब तक दोनों के बीच खेले गए 7 मैचों में अफगानिस्तान को सभी में हार का सामना करना पड़ा है.

दोनों देशों ने एक-दूसरे के खिलाफ ज्यादातर मुकाबले या तो टी20 वर्ल्ड कप या फिर एशिया कप जैसे बहुदेशीय टूर्नामेंट में खेले हैं. पहली बार 2024 में दोनों ने पहली द्विपक्षीय टी20 सीरीज खेली थी, जब भारत ने उसकी मेजबानी की थी. अब अफगानिस्तान की टीम भारत में ही भारतीय टीम की मेजबान बनी है. अफगानिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हालात सामान्य नहीं है इस लिहाज से अफगानिस्तान की टीम को भारत में होम ग्राउंड का मौका मिला है.