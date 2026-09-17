रोहित से आगे निकले अभिषेक शर्मा, 30 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक; अपने नाम किया ये बड़ा रिकॉर्ड

India vs Afghanistan T20I: भारत और अफगानिस्तान के तीसरे टी20 में अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. संजू सैमसन भी रन बना रहे हैं.

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Abhishek Sharma (Photo: BCCI)

Abhishek Sharma Century: अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि कई बड़े रिकॉर्ड टूट गए. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलते हुए अभिषेक ने सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. इसके साथ ही वह टी20 इंटरनेशनल में किसी फुल मेंबर टीम के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने भारत के लिए सबसे तेज टी20 शतक का रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया. रोहित ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाया था.

34 गेंद में 108 रन की पारी

अभिषेक सिर्फ शतक लगाकर नहीं रुके. उन्होंने अपनी पारी में 34 गेंदों का सामना किया और 108 रन बनाकर आउट हुए. इस दौरान उनके बल्ले से 9 चौके और 11 छक्के निकले. उनका स्ट्राइक रेट 317 से ज्यादा रहा. इससे पहले सीरीज के पहले मैच में भी अभिषेक ने शानदार बल्लेबाजी की थी. उन्होंने 32 गेंदों में 82 रन बनाए थे और भारत को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी. दूसरे मैच में वह 19 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुए थे. तीसरे मैच में उन्होंने अपने बल्ले से एक बार फिर सभी का ध्यान खींच लिया.

16 गेंद में ठोका अर्धशतक

अभिषेक ने तीसरे मैच में शुरुआत से ही अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया था. उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के लगाए. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का असर टीम के स्कोर पर भी दिखा. भारत ने पावरप्ले के 6 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 100 रन पूरे कर लिए. यह टी20 क्रिकेट में पावरप्ले के दौरान भारत का सबसे बड़ा स्कोर बताया गया. अभिषेक ने शुरुआत से ही रन बनाने की रफ्तार इतनी तेज रखी कि अफगान गेंदबाजों के पास ज्यादा मौके नहीं दिखे.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक

गेंद बल्लेबाज टीम खिलाफ जगह साल 30 अभिषेक शर्मा भारत अफगानिस्तान दिल्ली 2026 33 सिकंदर रजा जिम्बाब्वे गाम्बिया नैरोबी 2024 33 फिन एलन न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका कोलकाता 2026 35 डेविड मिलर दक्षिण अफ्रीका बांग्लादेश पोटचेफस्ट्रूम 2017 35 रोहित शर्मा भारत श्रीलंका इंदौर 2017

नबी के एक ओवर में 29 रन

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने मोहम्मद नबी के खिलाफ लगातार दूसरी बार जोरदार बल्लेबाजी की. सीरीज के दूसरे मैच में दोनों ने नबी के एक ओवर में 27 रन बटोरे थे. तीसरे मैच में यह आंकड़ा और बढ़ गया. भारतीय पारी का पांचवां ओवर करने आए नबी के खिलाफ दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 4 छक्के और एक चौका लगाया. इस ओवर में कुल 29 रन बने. अभिषेक की तूफानी पारी और संजू के साथ उनकी साझेदारी ने भारत को शुरुआत में ही बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया.

टी20 में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड

अभिषेक के 30 गेंदों में शतक ने टी20 इंटरनेशनल के सबसे तेज शतकों की सूची में नया रिकॉर्ड बना दिया. इससे पहले 33 गेंदों में शतक लगाने वाले सिकंदर रजा और फिन एलन इस सूची में थे. डेविड मिलर और रोहित शर्मा ने 35 गेंदों में शतक लगाया था. अब अभिषेक ने इन सभी को पीछे छोड़ते हुए 30 गेंदों में शतक लगाया है. उनकी 108 रन की पारी में 11 छक्के और 9 चौके शामिल रहे. इस पारी ने भारत की बल्लेबाजी को नई ऊंचाई दी और अभिषेक का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया.