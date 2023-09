IND vs AUS 1st ODI Playing XI : भारत vs ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे मैच में श्रेयस अय्यर, रविचंद्रन अश्विन पर होगी नजर, जानें किन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका

एशिया कप 2023 में शानदार जीत के बाद अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए तैयार हैं. हालांकि मोहाली में होने वाले पहले वनडे मैच में एशिया कप चैंपियन टीम के कई खिलाड़ी नहीं होंगे. कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma), विराट कोहली (Virat Kohli) जैसे स्टार खिलाड़ियों को आराम दिया गया है और कप्तानी का जिम्मा केएल राहुल (KL Rahul) पर है.

आईसीसी वनडे विश्व कप से पहले भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में टीम कॉम्बिनेशन को फाइनल टच देना चाहेगी. ऐसे में दो खिलाड़ियों पर सभी की नजर होंगे- श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) और रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin).

Also read: Ind Vs Aus 1st ODI Live Streaming: भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगे ?

अय्यर चोट की वजह से एशिया कप में केवल दो मैच ही खेल सके लेकिन वो अब भी भारत की विश्व कप योजना का हिस्सा हैं, ऐसे में उनके लिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज विश्व कप की तैयारी का सुनहरा मौका है.

दूसरी तरफ सीनियर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, जिन्हें आखिरी समय पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम में शामिल किया गया है, के पास विश्व कप स्क्वाड में जगह बनाने का मौका होगा. दरअसल अश्विन को भारत के विश्व कप स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है लेकिन एशिया कप के दौरान अक्षर पटेल को लगी चोट ने अश्विन के लिए रास्ते खोल दिए हैं. चूंकि विश्व कप भारत में हो रहा है ऐसे में अश्विन जैसे दिग्गज स्पिनर का अनुभव भारत के लिए बड़ा अंतर पैदा कर सकता है.

Excitement Levels High

CAN. NOT. WAIT for #INDvAUS to begin #TeamIndia pic.twitter.com/g9GsKird7y

— BCCI (@BCCI) September 21, 2023