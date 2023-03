IND vs AUS: इशान किशन, शुभमन गिल या केएल राहुल; रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में कौन करेगा ओपनिंग?

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) निजी कारणों की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले वनडे मैच में नहीं खेल पाएंगे. बीसीसीआई (BCCI) के मुताबिक, रोहित की गैरमौजूदगी में कप्तानी की जिम्मेदारी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) पर होगी लेकिन उनकी जगह सलामी बल्लेबाजी कौन करेगा इस सवाल का अभी तक नहीं आया है. हालांकि टीम इंडिया के पास शुभमन गिल (Shubman Gill), इशान किशन (Ishan Kishan) और केएल राहुल (KL Rahul) जैसे विकल्प हैं.

पूर्व भारतीय बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने इस सवाल का जवाब दिया है. जाफर का कहना है कि रोहित की गैरमौजूदगी में शुभमन गिल के साथ इशान किशन भारतीय टीम की पारी की शुरुआत करेंगे.