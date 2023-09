IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 399/5 का स्कोर बनाकर टीम इंडिया ने तोड़ा दस साल पुराना रिकॉर्ड

भारत ने रविवार को इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे वनडे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट इतिहास में अपना सर्वोच्च टीम स्कोर दर्ज किया. केएल राहुल (KL Rahul) की अगुवाई में भारतीय टीम ने 50 ओवरों में पांच विकेट पर 399 रन बनाकर 2013 में बेंगलुरु में बनाए 383/6 रन के अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ स्कोर को पीछे छोड़ दिया. ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 350 से अधिक का भारत का सातवां स्कोर था और कुल मिलाकर सातवां सबसे बड़ा वनडे स्कोर भी है.

दिलचस्प बात यह है कि भारत का सर्वोच्च स्कोर (पांच विकेट पर 418 रन) 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम पर आया था. उस मैच में वीरेंद्र सहवाग ने दोहरा शतक (219) लगाया था और भारत 153 रनों से जीत गया था.

रविवार को भारत के शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने दूसरे विकेट के लिए 164 गेंदों पर 200 रन की साझेदारी की. दोनों सेट बल्लेबाजों के के आउट होने के बाद, कप्तान राहुल और सूर्यकुमार यादव ने पारी को संभाला. सूर्या और राहुल के अर्द्धशतकों के साथ ईशान किशन के धमाकेदार कैमियो (18 गेंदों में 31 रन) की मदद से भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 400 रन का स्कोर रखा.

Shreyas Iyer is adjudged Player of the Match for his fantastic knock of 105 runs as #TeamIndia win by 99 runs (D/L) method.

