India vs Australia, 2nd T20I : ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में बने रहने के लिए शुक्रवार को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने उतरेगी, जहां टीम के स्टार जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की प्लेइंग इलेवन में वापसी होगी. नागपुर टी20 से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूर्यकुमार यादव के बयान के मुताबिक मैच खेलने के लिए फिट हैं.Also Read - नागपुर टी20 से पहले टीम इंडिया को राहत; सूर्यकुमार यादव ने कहा- खेलने को तैयार हैं जसप्रीत बुमराह

पहले टी20 में हार के बाद भारतीय टीम अपने तेज गेंदबाजी अटैक को लेकर चिंतित है जिसमें ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या भी शामिल है. उन्होंने जो पिछले 14 ओवर किए हैं उनमें 150 रन लुटाए हैं. अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार डेथ ओवरों में नहीं चल पा रहे हैं. उन्होंने पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19वें ओवर में गेंद संभाली लेकिन इन तीन ओवरों में उन्होंने 49 रन लुटाए. ऐसी परिस्थितियों में भारत के लिए बुमराह का फिट होना बेहद जरूरी हो गया है. बुमराह के प्लेइंग इलेवन में आने का मतलब है कि भुवनेश्वर या उमेश यादव में से एक खिलाड़ी बाहर होगा. Also Read - India vs Australia, 2nd T20I Live Streaming: कब और कहां देखें भारत vs ऑस्ट्रेलिया दूसरे टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग

बल्लेबाजी की बात करें तो टीम में फिनिशर की भूमिका निभा रहे दिनेश कार्तिक को पिछले मैच में ज्यादा मौका नहीं मिला और उन्हें यहां अधिक मौका दिया जा सकता है ताकि विश्व कप के लिए विकल्प खुले रहें. Also Read - आईपीएल के अनुभव ने मुझे भारत के खिलाफ डेब्यू मैच में मुश्किल हालात में शांत रहने में मदद की : टिम डेविड

दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया टीम डेविड वॉर्नर, मिशेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस और मिशेल मार्श की गैरमौजूदगी के बावजूद हर विभाग में सुगठित नजर आ रही है.

India vs Australia, 2nd T20I Probable XIs:

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, उमेश यादव/जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार

ऑस्ट्रेलिया: एरोन फिंच (कप्तान), जोश इंगलिस, स्टीवन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, मैथ्यू वेड, पैट कमिंस, डेनियल सैम्स, जॉश हेज़लवुड, एडम ज़म्पा, केन रिचर्डसन

India vs Australia, 2nd T20I Dream11 Prediction

मैथ्यू वेड, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), स्टीव स्मिथ, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, कैमरून ग्रीन, अक्षर पटेल, जॉश हेजलवुड, नाथन एलिस, जसप्रीत बुमराह (उपकप्तान), हर्षल पटेल

India vs Australia, full squad

ऑस्ट्रेलिया: एरोन फिंच (कप्तान), सीन एबॉट, एश्टन एगर, पैट कमिंस, टिम डेविड, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जॉश हेजलवुड, जॉश इंगलिस, ग्लेन मैक्सवेल, केन रिचर्डसन, डेनियल सैम्स, स्टीव स्मिथ, मैथ्यू वेड, एडम जम्पा.

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पंड्या, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव.