India vs Australia LIVE Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से पहले भिड़ंत को तैयार, कुछ ही पलों में टॉस

India vs Australia 1st ODI Live Score: वर्ल्ड कप से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) तीन मैचों की वनडे सीरीज की आज से शुरुआत कर रहे हैं. दोनों टीमें इस सीरीज से अपनी वर्ल्ड कप की तैयारियों को फाइनल टच देंगी.

India vs Australia 1st ODI Live Score and Updates in Hindi: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) शुक्रवार से मोहाली स्टेडियम (Mohali Stadium) में तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं. दोनों टीमों के लिए यह वर्ल्ड कप (World Cup 2023) से पहले आखिरी ड्रेस रिहर्सल है, जहां दोनों ही अपनी तैयारियों को फाइनल टच देने की कोशिश करेंगे. ऑस्ट्रेलिया टीम में कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) और स्टीव स्मिथ (Steve Smith) चोट से उबरकर वापसी कर रहे हैं. वहीं भारत ने यहां सीरीज के पहले दो मैचों में कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली (Virat Kohli) और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) जैसे सेट खिलाड़ियों को आराम दिया है, जबकि अक्षर पटेल चोट के कारण पहले दो मैच नहीं खेल पाएंगे.

ऐसे में टीम इंडिया यहां केएल राहुल की कप्तानी में अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का काम करेगी. इसके अलावा लंबे समय से चोटिल श्रेयस अय्यर अभी भी नंबर 4 पर टीम मैनेजमेंट की पहली पसंद हैं और इस सीरीज में उनके पास खुद को फिट और इनफॉर्म साबित करने का आखिरी मौका होगा. अय्यर ने एशिया कप से भारतीय टीम में वापसी की थी लेकिन शुरुआती दो मैचों के बाद उन्हें फिर से पीठ में तकलीफ हुई और वह सुपर 4 राउंड से फिर बाहर हो गए थे.

