IND vs AUS U19 WC Final: भारत का वर्ल्ड कप जीतने का सपना फिर टूटा, ऑस्ट्रेलिया चौथी बार बना चैंपियन

बेनोनी (दक्षिण अफ्रीका): ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनने का भारत का सपना तोड़ दिया है. भारतीय क्रिकेट टीम को रविवार को यहां विलोमूर पार्क, बेनोनी स्टेडियम में खेले गए अंडर-19 विश्व कप 2024 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia U19 World Cup 2024 Final ) के खिलाफ 79 रनों से हार का सामना करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 253 रन का स्कोर बनाया और फिर भारत को 43.5 ओवर में 174 रनों पर ढेर कर दिया. इस खिताबी मुकाबले में भारत की ओर कोई भी अर्धशतकीय साझेदारी नहीं हो पाई.

इस हार के बाद भारत का छठी बार विश्व चैंपियन बनना का सपना टूट गया. वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने अंडर-19 विश्व कप फाइनल 2024 में भारत को हराकर चौथी बार खिताब अपने नाम कर लिया. ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले, 1988, 2002 और 2010 में अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीता था. भारत की अंडर-19 टीम ने 2012 और 2018 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, लेकिन कंगारुओं ने आज उसका बदला ले लिया.

ऑस्ट्रेलिया से मिले 254 रनों के सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत खराब रही और टीम ने तीन रन के अंदर ही अपना पहला विकेट खो दिया. इसके बाद भारतीय टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती चली गई और वो लक्ष्य से दूर रह गई. भारत की ओर से आदर्श सिंह ने सबसे ज्यादा 47, मुशीर खान ने 22 और मुरुगन अभिषेक ने 42 रन बनाए. बाकी बल्लेबाज दोहरे अंकों में भी नहीं पहुंच पाया.

ऑस्ट्रेलिया की ओर से रैफ़ मैक्मिलन और महली बियर्डमैन के तीन-तीन विकेटों के अलावा कैलम वाइडलर ने दो और चार्ली एंडरसन तथा टॉम स्ट्रैकर ने एक-एक विकेट चटकाए.

Who is Harjas Singh: कौन है हरजस सिंह जिसने U19 WC Final में ठोकी फिफ्टी, AUS के खिलाड़ी का भारत से है कनेक्शन

इससे पहले, तेज गेंदबाज राज लिंबानी और नमन तिवारी की घातक गेंदबाजी के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट पर 253 रन चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन हरजस सिंह (64 गेंद पर 55 रन, तीन चौके, तीन छक्के) को छोड़कर उसका कोई अन्य बल्लेबाज अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाया.

लिंबानी ने और 38 रन देकर तीन विकेट लिए. उन्होंने सलामी बल्लेबाज सैम कोन्स्टास (00) को अंदर आती गेंद पर बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया को शुरू में ही झटका दिया. इसके बाद हैरी डिक्सन (56 गेंद पर 42 रन) और कप्तान ह्यू वीबगेन (66 गेंद पर 48 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 78 रन की साझेदारी की. डिक्सन ने पारी के दूसरे ओवर में ही बाएं हाथ के तेज गेंदबाज तिवारी पर दो चौके और एक छक्का लगाया. तिवारी ने नौ ओवर में 63 रन देकर दो विकेट लिए।

Relentless Australia down India in Benoni to clinch their fourth #U19WorldCup title 🎇#INDvAUS pic.twitter.com/wn7GPVc3xc

— ICC (@ICC) February 11, 2024