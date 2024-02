Who is Harjas Singh: कौन है हरजस सिंह जिसने U19 WC Final में ठोकी फिफ्टी, AUS के खिलाड़ी का भारत से है कनेक्शन

बेनोनी (दक्षिण अफ्रीका): भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला (India vs Australia U19 World Cup 2024 Final) आज यानी के रविवार को दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताबी मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 253 रन का स्कोर बनाया है. अंडर-19 विश्व कप फाइनल में यह किसी भी टीम का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले, इंग्लैंड ने 1998 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 242/3 का स्कोर बनाया था.

कंगारुओं के लिए हरजस सिंह (Who is Harjas Singh) टॉप स्कोरर रहे. उन्होंने 64 गेंदों पर तीन चौके और इतने ही छक्कों की मदद से 55 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा कप्तान ह्यू वेबगन ने 48, ओली पीक ने नाबाद 46 और हैरी डिक्सन ने 42 रन बनाए. भारत की ओर से राज लिंबानी के अलावा नमन तिवारी ने दो और सौम्य पांडे तथा मुशीर खान ने एक-एक विकेट चटकाए.

कौन हैं हरजस सिंह

19 साल के हरजस सिंह भारतीय मूल के हैं और उनका परिवार साल 2000 में चंडीगढ़ से सिडनी शिफ्ट हो गया था. पूरे टूर्नामेंट के दौरान हरजस का बल्ला खामौश था, लेकिन फाइनल में आकर उन्होंने दमदार पारी खेली. हरजस सिडनी से हैं और एक उनका जन्म और पालन-पोषण ऑस्ट्रेलिया में हुआ. साल 2000 में हरजस सिंह के पिता चंडीगढ़ से सिडनी शिफ्ट हो गए थे. हरजस सिंह के पिता ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हैं. हरजस आखिरी बार 2015 में भारत आए थे.

हरजस ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत रेवेस्बी वर्कर्स क्रिकेट क्लब से की थी और क्लब क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम में जगह मिली. उन्होंने नॉर्थम्प्टन में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शतक बनाया, इसके बाद उन्होंने बेकेनहैम में इंग्लैंड के खिलाफ 90 रन भी बनाए थे. इस पारी के बाद उन्हें अंडर-19 विश्व कप के लिए टीम में चुना गया.

क्यों करते हैं बाएं हाथ से बल्लेबाजी

हरजस पहले दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे, लेकिन जहां वह प्रैक्टिस करते थे, उनके दाएं तरफ कांच की खिड़की थी और हरजस को लेग साइड पर कांच की खिड़की के टूटने का खतरा था, इसलिए उन्होंने बाएं हाथ से बल्लेबाजी से शुरू की और उसके बाद से लगातार बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने लगे. हालांकि वह दाएं हाथ से मध्यम गति के गेंद फेंकते हैं.

Stepping up when his country needs him! Fifty for Harjas Singh on the big stage #U19WorldCup

— cricket.com.au (@cricketcomau) February 11, 2024