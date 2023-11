PM मोदी ने IND vs AUS Final से पहले टीम इंडिया को दी शुभकामनाएं, भेजा खास पैगाम

अहमदाबाद: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ICC ODI World Cup Final) का फाइनल मैच आज यानी के रविवार, 19 नवंबर को खेला जा रहा है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में हो रहे इस खिताबी मुकाबले में पांच बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने दो बार की विश्व विजेता भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों ही टीमों ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया गया है. फाइनल मुकाबले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने भारतीय टीम को अपनी शुभकामनाएं दी है.

बीसीसीआई के आधिकारिक सोशल मीडिया से की गई पोस्ट पर पीएम मोदी ने लिखा, ‘ऑल द बेस्ट टीम इंडिया, 140 करोड़ भारतीय आपके लिए चीयर कर रहे हैं, आप चमकें और अच्छा खेलें और खेल भावना का सम्मान रखें.”

रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है. वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शुरुआती दो मैच गंवाने के बाद लगातार आठ मैच जीते हैं.

All the best Team India!

140 crore Indians are cheering for you.

May you shine bright, play well and uphold the spirit of sportsmanship. https://t.co/NfQDT5ygxk

— Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2023