India vs Bangladesh 1st ODI Live Streaming: कब-कहां और कैसे देखें भारत बनाम बांग्लादेश पहले वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग

India vs Bangladesh 1st ODI Live Streaming: 2015 के बाद पहली बार बांग्लादेश पहुंची टीम इंडिया रविवार से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से इस दौरे पर अपने अभियान की शुरुआत करेगी. वनडे सीरीज से भारत के कई सीनियर खिलाड़ी टीम में वापसी कर रहे हैं. इनमें कप्तान रोहित शर्मा से लेकर पूर्व कप्तान विराट कोहली तक शामिल है. इन सीनियर खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड दौरे से आराम दिया गया था.

सीरीज की शुरुआत से पहले ही भारत को उस समय एक बड़ा झटका लगा जब अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) हाथ की चोट के कारण वनडे मैचों से बाहर हो गए. शमी की जगह अब उमरान मलिक (Umran Malik) को टीम में शामिल किया गया है. वनडे सीरीज 2023 में होने वाले 50 ओवरों के विश्व कप के लिए टीम इंडिया की तैयारियों का हिस्सा है. भारत को ही इस टूर्नामेंट की मेजबानी करनी है.

टीम में वापसी करने वाले सभी सीनियर खिलाड़ियों के पहले वनडे में खेलने की उम्मीद है. युवा खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, रजत पाटीदार और कुलदीप सेन को भी टीम में शामिल किया गया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद वॉशिंगटन के प्लेइंग इलेवन में बने रहने की उम्मीद है. आइये हम आपको बताते हैं कि आप कब-कहां और कैसे देखें भारत बनाम बांग्लादेश पहले वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएंगे.

भारत बनाम बांग्लादेश पहले वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग (India vs Bangladesh 1st ODI Live Streaming)