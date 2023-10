Hindi Cricket Hindi

India Vs Bangladesh Head To Head Record Ahead Of Odi World Cup 2023 Clash In Pune

IND vs BAN: भारत के खिलाफ उलटफेर करने में माहिर बांग्लादेश, जानें Head to Head में किसका पलड़ा भारी

India vs Bangladesh Head to Head Record: बांग्लादेश ने पिछले चार मैचों में तीन मुकाबलों में भारतीय टीम को धूल चटाई है और ऐसे में वर्ल्ड कप मैच से पहले दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs BAN head to head) जानना जरूरी है.

India vs Bangladesh

पुणे: रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अपना अगला मैच गुरुवार को बांग्लादेश (India Vs Bangladesh ICC Cricket World Cup 2023) के खिलाफ खेलेगी. भारतीय टीम की नजरें टूर्नामेंट के 13वें एडिशन में लगातार चौथी जीत दर्ज करने पर होगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत ने पांच बार के चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करने के बाद अफगानिस्तान और चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर एकतरफा जीत दर्ज की. टीम इंडिया अभी अंकतालिका में छह अंकों के साथ पहले नंबर पर है. बांग्लादेश ने पिछले चार मैचों में तीन मुकाबलों में भारतीय टीम को धूल चटाई है और ऐसे में वर्ल्ड कप मैच से पहले दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs BAN head to head) जानना जरूरी है.

कप्तान रोहित शर्मा की टीम विश्व कप में हाल ही में दो मैचों में उलटफेर और भारत के खिलाफ पिछले चार मैचों में बांग्लादेश के रिकॉर्ड को देखते हुए इस मुकाबले में कोई जोखिम लेने से बचना चाहेगी. बांग्लादेश ने पिछले चार एकदिवसीय में से तीन में भारत को शिकस्त दी है। इसमें सबसे हालिया मैच एशिया कप का है जहां उसने भारतीय टीम को छह रन से हराया था. इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्रमशः अफगानिस्तान और नीदरलैंड की जीत के बाद भारत किसी भी टीम को हलके में लेने से बचना चाहेगा।

वनडे में भारत बनाम बांग्लादेश के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs BAN ODI head to head)

वनडे क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच आमने-सामने के मुकाबलों में टीम इंडिया का दबदबा रहा है. दोनों टीमों ने अपनी 35 साल की वनडे क्रिकेट इतिहास में अब तक कुल 40 मैच खेले हैं. इन मैचों में भारत का बांग्लादेश पर जीत-हार का रिकॉर्ड 31-8 है, जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला है.

वर्ल्ड कप भारत बनाम बांग्लादेश के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs BAN head to head in World Cup)

वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में भारत बनाम बांग्लादेश के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो यहां भी भारत का दबदबा रहा है. दोनों टीमें 4 बार आमने-सामने हुई हैं और इसमें भारत ने तीन बार जबकि बांग्लादेश ने एक बार विजय हासिल की है. भारत ने अपने घर में अब तक बांग्लादेश का तीन बार सामना किया है तीनों बार उसे धूल चटाई है.

टीमें:

भारत: भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन इशान किशन ,सूर्यकुमार यादव.

बांग्लादेश: शाकिब अल हसन (कप्तान), लिटन दास, तंजीद हसन तमीम, नजमुल हसन शंटो, तौहीद हृदय, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह रियाद, मेहदी हसन मिराज, नासुम अहमद, महेदी हसन, तास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, हसन महमूद, शरीफुल इस्लाम और तंजीम हसन साकिब.

