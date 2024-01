IND vs ENG 1st Test: भारतीय स्पिनरों ने इंग्लैंड के ‘बैजबॉल’ की उड़ाई धज्जियां, जायसवाल ने बल्ले से मचाही तबाही

हैदराबाद: भारतीय स्पिन तिकड़ी ने गुरुवार को यहां हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट मैच (India vs England 1st Test) पहले ही दिन इंग्लैंड की ‘बैजबॉल’ की धज्जियां उड़ा दी. इसके कारण इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में 246 रन पर ही ढेर हो गई. इसके बाद भारत ने यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. पहले दिन का खेल समाप्त होने पर भारत ने 23 ओवर में एक विकेट पर 119 रन बना लिए हैं.

भारत अभी इंग्लैंड के स्कोर से 127 रन से पीछे है जबकि उसके नौ विकेट शेष है. शानदार फॉर्म में दिख रहे युवा तुर्क जायसवाल 70 गेंद में 76 रन बनाकर खेल रहे हैं जिसमें नौ चौके और तीन छक्के शामिल हैं. वहीं शुभमन गिल ने 14 रन बना लिए हैं. भारत ने एकमात्र विकेट कप्तान रोहित शर्मा के रूप में गंवाया जो स्पिनर जैक लीच की गेंद पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को कैच देकर लौटे. रोहित ने 27 गेंद में तीन चौकों की मदद से 24 रन बनाए.

भारतीय स्पिनरों ने इंग्लैंड के बैजबॉल की बजाई बैंड

इससे पहले, सुबह स्टोक्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन उनके बल्लेबाज भारतीय स्पिन तिकड़ी का सामना नहीं कर सके. मददगार पिच पर रविचंद्रन अश्विन ने 68 और रविंद्र जडेजा ने 88 रन देकर तीन तीन विकेट चटकाये जबकि अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को दो दो विकेट मिले. पहली ही गेंद से आक्रामक खेलने की इंग्लैंड की ‘बैजबॉल’ रणनीति कहीं नजर नहीं आई जिसके दम पर पिछले कुछ अर्से में उसने अपार सफलता हासिल की है. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 64.3 में से 52 ओवर तीनों स्पिनरों से कराये और वे कप्तान के भरोसे पर खरे भी उतरे.

इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों बेन डकेट और जैक क्रॉली ने पहले आठ ओवरों में 41 रन बना लिये थे । अश्विन ने 12वें ओवर में डकेट को पगबाधा आउट करके भारत को पहली सफलता दिलाई । डकेट ने 39 गेंद में सात चौकों की मदद से 35 रन बनाए. इसके साथ ही पहले विकेट की 55 रन की साझेदारी भी टूट गई. यह अश्विन की 11वीं गेंद थी. इसके बाद जडेजा ने ओली पोप को 14वें ओवर में पहली स्लिप में कप्तान रोहित शर्मा के हाथों लपकवाया.

