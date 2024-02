Hindi Cricket Hindi

India Vs England 2nd Test Yashasvi Jaiswal Enters History Books With Maiden Double Century

IND Vs ENG 2nd Test: जो सचिन तेंदुलकर-विराट कोहली नहीं कर पाए वो यशस्वी जायसवाल ने कर दिया, दोहरा शतक जड़कर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

Yashasvi Jaiswal Enters History Books: जायसवाल ने 101.2 ओवर में शोएब बशीर के खिलाफ चौका जड़कर अपना पहला दोहरा शतक जड़ा. उन्होंने 277 गेंदों पर 18 चौके और सात छक्कों की मदद से अपनी डबल सेंचुरी जड़ी.

Yashasvi Jaiswal

विशाखापत्तनम: भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापत्तन के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का (India vs England 2nd Test) आज यानी के शनिवार को दूसरा दिन है. सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने अपना पहला दोहरा शतक जड़कर टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है. जायसवाल ने 101.2 ओवर में शोएब बशीर के खिलाफ चौका जड़कर अपना पहला दोहरा शतक जड़ा. उन्होंने 277 गेंदों पर 18 चौके और सात छक्कों की मदद से अपनी डबल सेंचुरी (Maiden Double Century) जड़ी. अपनी इस शानदार दोहरी शतकीय पारी के दम पर जायसवाल ने अब टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है.

Trending Now

22 साल के जायसवाल अब टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले तीसरे सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं. वह 21वीं सदी में टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे युवा एशियन क्रिकेटर हैं. जायसवाल 106.5 ओवर में 209 रन की पारी खेलकर आउट हुए.

You may like to read

उन्होंने अपनी दोहरी शतकीय पारी के दौरान 290 गेंदों का सामना करते हुए 19 चौकों और सात छक्के लगाए. उन्हें जेम्स एंडरसन ने अपना शिकार बनाया. एंडरसन को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जायसवाल कैच आउट हो गए. जॉनी बेयरस्टो ने जायसवाल का कैच पकड़ा.

टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे युवा भारतीय

21 वर्ष 32 दिन – विनोद कांबली vs इंग्लैंड, 1993

21 वर्ष 54 दिन – विनोद कांबली vs जिम्बाब्वे, 1993

21 वर्ष 277 दिन- सुनील गावस्कर vs वेस्टइंडीज,1971

22 वर्ष 36 दिन – यशस्वी जयसवाल vs इंग्लैंड, 2024*

टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले बाएं (Left) हाथ के भारतीय बल्लेबाज

239- सौरव गांगुली vs पाकिस्तान, बेंगलुरु 2007

227 विनोद कांबली vs जिम्बाब्वे, दिल्ली 1993

224 विनोद कांबली vs इंग्लैंड, मुंबई 1993

206 गौतम गंभीर vs ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली 2006

201* यशस्वी जायसवाल vs इंग्लैंड, विजाग 2024

WTC में दोहरा शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज

215 – मंयक अग्रवाल vs साउथ अफ्रीका, विशाखापत्तनम

254* – विराट कोहली vs दक्षिण अफ्रीका, पुणे

212- रोहित शर्मा, vs दक्षिण अफ्रीका, रांची

243- मयंक अग्रवाल vs बांग्लादेश, इंदौर

202*- यशस्वी जयसवाल vs इंग्लैंड, विशाखापत्तनम