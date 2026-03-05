By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
India vs England LIVE Score: सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने टॉस जीत चुनी गेंदबाजी, बिना किसी बदलाव के साथ खेलेगी भारतीय टीम
Semi Final IND vs NZ LIVE Score: भारत और इंग्लैंड के बीच आज टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है. इस मुकाबले की जीतने वाली टीम 8 मार्च को अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच खेलेगी.
T20 World Cup 2026 Semi Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल आज मुंबई के वानखेड़े में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने-सामने हैं. मैच से पहले टॉस शाम 6:30 बजे होगा, जबकि खेल की शुरुआत 7 बजे से होगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला काफी रोमांचक माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही टीमें मजबूत फॉर्म में हैं. इस बड़े मैच को लेकर क्रिकेट फैंस में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. जो भी टीम यह मुकाबला जीतेगी, वह सीधे फाइनल में पहुंचेगी. इससे पहले न्यूजीलैंड पहले ही अहमदाबाद में होने वाले फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है. टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को नरेन्द्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जाएगा.
टी20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड की टीमें लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में आमने-सामने आई हैं. इससे पहले 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को हराया था. वहीं 2024 के टूर्नामेंट में भारत ने शानदार वापसी करते हुए इंग्लैंड को हराकर जीत दर्ज की थी. अगर टी20 वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक पांच मुकाबले खेले गए हैं. इनमें भारत ने तीन मैच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड ने दो मैच अपने नाम किए हैं. वहीं ओवरऑल टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड में भी भारत थोड़ा आगे है. दोनों टीमों के बीच अब तक 29 टी20 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 17 और इंग्लैंड ने 12 मुकाबले जीते हैं.
दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन:
भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती
इंग्लैंड: फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, जेमी ओवर्टन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद
