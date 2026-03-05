  • Hindi
India vs England: कैसी होगी सेमीफाइनल में भारत की प्लेइंग-11, बाहर होंगे अभ‍िषेक और टीम में आएंगे रिंकू सिंह? गंभीर-सूर्या की रणनीति क्या होगी

ICC Men's T20 World Cup: इस टूर्नामेंट में अब तक भारतीय टीम का शीर्ष बल्लेबाजी क्रम एकजुट होकर प्रदर्शन करने में सफल नहीं रहा है. सबसे ज्यादा चिंता अभिषेक शर्मा की फार्म को लेकर है जिनका बल्ला अब तक खामोश ही रहा है.

(फोटो क्रेडिट- IANS)
India vs England 2nd Semi-Final: ICC टी20 विश्व कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज शाम 7 बजे से भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों ही टीमें फाइनल में जाने की प्रबल दावेदार हैं. भारतीय टीम को सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र हार मिली थी जबकि इंग्लैंड ने ग्रुप स्टेज में वेस्टइंडीज के खिलाफ एकमात्र मैच गंवाया था. आज फाइनल में जगह बनाने के लिए दोनों ही टीमें अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगी.

भारत के प्लेइंग 11 पर सबकी नजर

इस टूर्नामेंट में अब तक भारतीय टीम का शीर्ष बल्लेबाजी क्रम एकजुट होकर प्रदर्शन करने में सफल नहीं रहा है. सबसे ज्यादा चिंता अभिषेक शर्मा की फार्म को लेकर है जिनका बल्ला अब तक खामोश ही रहा है. पिछले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ संजू सैमसन ने शानदार पारी खेलकर टीम को सेमीफाइनल की टिकट दिया था इसलिए उनकी जगह तो पक्की है. लेकिन, अभिषेक शर्मा की जगह पर सवाल उठ रहे हैं.

पूर्व भारतीय हेड कोच रवि शास्त्री की राय

सेमीफाइनल से पहले पूर्व भारतीय हेड कोच रवि शास्त्री ने टीम इंडिया को एक अहम राय देते हुए कहा है कि प्रबंधन को मौजूदा फॉर्म को ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव करने चाहिए. शास्त्री का कहना है कि अगर अभिषेक शर्मा मानसिक रूप से सहज नहीं हैं तो टीम प्रबंधन को इस पर गौर करना चाहिए. रवि शास्त्री ने कहा है कि ये देखना चाहिए कि अभिषेक शर्मा नेट्स में कैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं. बॉडीलैंग्वेज और बातचीत के आधार पर उनका आकलन करना चाहिए. शास्त्री का ये भी सुझाव है कि ईशान किशन और सैमसन पारी की शुरुआत कर सकते हैं और अभिषेक की जगह रिंकू को मौका दिया जा सकता है.

बता दें कि अभिषेक शर्मा ने टूर्नामेंट में अब तक 6 पारियों में सिर्फ 80 रन बनाए हैं. अभिषेक का औसत भी 13.13 और स्ट्राइक रेट केवल 131.15 रहा है. सेमाफाइनल जैसे बेहद अहम मुकाबले से पहले अभिषेक की फार्म चिंता का विषय बने हुए हैं. अगर भारतीय टीम को फाइनल खेलना है तो टीम इंडिया के शीर्ष क्रम बल्लेबाजों खासकर अभिषेक शर्मा, ईशान और सूर्यकुमार यादव को इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी और प्रभावी पारी खेलनी होगी.

इंग्लैंड के सामने तीसरी बार भारत

बता दें कि टी20 विश्व कप के इतिहास में यह लगातार तीसरा मौका है जब भारत और इंग्लैंड सेमीफाइनल में आमने-सामने हैं. 2022 विश्व कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड जीती थी जबकि 2024 में भारतीय टीम को विजय मिली थी. पिछले दोनों मौकों पर सेमीफाइनल जीतने वाली टीम ने ही खिताब जीता था. अब तक भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 29 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. इसमें भारतीय टीम 17 बार और इंग्लैंड 12 बार विजयी रही है.

ऐसी हो सकती है प्लेइंग-11

ईशान किशन, संजू सैमसन, त‍िलक वर्मा , सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह/ अभ‍िषेक शर्मा, श‍िवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

