क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज! भारत-इंग्लैंड T20 सीरीज का समय बदला, जान लें नई टाइमिंग

IND vs ENG T20 Series: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ टी20 मुकाबलों की टाइमिंग बदल दी है. जानिए नए समय और टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 8, 2026, 11:00 PM IST
क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज! भारत-इंग्लैंड T20 सीरीज का समय बदला, जान लें नई टाइमिंग
भारत का यह दौरा सिर्फ टी20 मुकाबलों तक सीमित नहीं रहेगा. (Photo from ANI)

क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है. इस साल जुलाई महीने में होने वाली भारत-इंग्लैंड टी20 सीरीज के मैचों का समय बदला गया है. पहले इस सीरीज के तीन मुकाबले भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होने वाले थे. लेकिन अब उन्हें एक घंटा पहले यानी रात 10 बजे से शुरू किया जाएगा. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने यह फैसला खासतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के दर्शकों को ध्यान में रखकर लिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट फैंस लाइव मुकाबलों का आनंद उठा सकें.

काफी चर्चा के बाद लिया गया फैसला

रिपोर्ट में बताया गया है कि इंग्लैंड में अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के समय का निर्धारण ECB, मेजबान मैदान, विरोधी क्रिकेट बोर्ड और घरेलू व विदेशी ब्रॉडकास्टर्स के बीच बातचीत के बाद होता है. इस मामले में स्काई स्पोर्ट्स और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की भी अहम भूमिका रही. मैचों को पहले शुरू करने का फैसला दिखाता है कि भारत से जुड़ी सीरीज इंग्लैंड क्रिकेट के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं.

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वनडे सीरीज को लेकर भी जबरदस्त उत्साह

बता दें भारत का यह दौरा सिर्फ टी20 मुकाबलों तक सीमित नहीं रहेगा. टीम इंडिया इंग्लैंड में तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेलेगी. रिपोर्ट के मुताबिक, वनडे सीरीज के सभी टिकट पहले ही बिक चुके हैं. जिससे साफ है कि इस दौरे को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है.

विराट कोहली की फिटनेस पर नजर

इस दौरे से पहले भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) की फिटनेस भी चर्चा का विषय बनी हुई है. कोहली इस समय पैर की मांसपेशियों में चोट से जूझ रहे हैं और अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे. BCCI ने बताया है कि इंग्लैंड दौरे के लिए टीम का ऐलान अफगानिस्तान सीरीज के समापन के बाद किया जाएगा. ऐसे में फैंस की नजर इस बात पर टिकी रहेगी कि क्या कोहली समय रहते पूरी तरह फिट होकर टीम में वापसी कर पाते हैं या नहीं.

यहां देखें भारत-इंग्लैंड टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 1 जुलाई 2026 से शुरू होगी. पहला मुकाबला चेस्टर-ले-स्ट्रीट में रात 10 बजे खेला जाएगा. दूसरा मैच 4 जुलाई को मैनचेस्टर में शाम 7 बजे होगा. तीसरा मुकाबला 7 जुलाई को नॉटिंघम और चौथा मैच 9 जुलाई को ब्रिस्टल में रात 10 बजे से शुरू होगा. सीरीज का आखिरी और पांचवां टी20 मुकाबला 11 जुलाई को साउथैम्पटन में शाम 7 बजे खेला जाएगा.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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