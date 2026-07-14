T20 में धुलाई के बाद वनडे सीरीज की आज से शुरुआत, क्या रोहित-विराट लेंगे इंतकाम!

आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर सीमित ओवरों की सीरीज खेलने गई टीम इंडिया की दोनों ही देशों के खिलाफ टी20 सीरीज में जमकर धुलाई हुई है.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 14, 2026, 11:13 AM IST
India vs England Virat bumrah rohit
भारत बनाम इंग्लैंड, वनडे सीरीज की शरुआत @ICC
  • T20I में 0-4 की धुलाई के बाद वनडे में उतरेगी टीम इंडिया
  • अनुभवी विराट कोहली, रोहित शर्मा पर होगा दारोमदार
  • 3 साल बाद जसप्रीत बुमराह की वनडे फॉर्मेट में वापसी
  • पहले वनडे के लिए इंग्लैंड घोषित कर चुका है प्लेइंग XI

T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम इस फॉर्मेट में लगातार संघर्ष कर रही है. इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक के बाद वह आयरलैंड दौरे पर उतरी थी, जहां 2 मैचों की सीरीज में 0-2 से उसकी धुलाई हो गई. इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर 5 मैचों की टी20 सीरीज में 0-4 से उसकी धुलाई हो गई. अब टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज करेगी. रोहित शर्मा और विराट कोहली भी इस सीरीज में टीम के साथ होंगे. टी20 टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर यहां बतौर खिलाड़ी टीम में होंगे और शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया यहां जीत दर्ज कर टी20 में हुई धुलाई का गम कम करना चाहेगी. यह मैच आज दोपहर एजबेस्टन में खेला जाएगा, जिसके लिए इंग्लैंड ने पहले ही अपनी प्लेइंग XI घोषित कर दी है.

जोस बटलर का 200वां वनडे

बैटिंग ऑलराउंडर जेकब बेथेल, बेन डकेट के साथ ओपनिंग करने के लिए तैयार हैं. यह मैच विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर के लिए एक खास व्यक्तिगत उपलब्धि भी होगी, जो अपना 200वां वनडे मैच खेलेंगे. इंग्लैंड की व्हाइट-बॉल टीम के अहम खिलाड़ी बटलर ने 21 फरवरी 2012 को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था. वह अब तक 11 शतक और 29 अर्धशतकों के साथ 5,515 रन बना चुके हैं.

और पढ़ें: इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम का ऐलान- श्रेयस अय्यर बने उपकप्तान, शतक जमाने वाले यशस्वी जायसवाल बाहर

जेकब बेथेल करेंगे ओपन

युवा खिलाड़ी बेथेल ने अब तक 21 वनडे मैच खेले हैं, उन्हें ओपनिंग के लिए प्रमोट करने का फैसला यह दिखाता है कि इंग्लैंड डकेट के लिए एक मजबूत ओपनिंग पार्टनर की तलाश में है. दिलचस्प बात यह है कि बेथेल हाल के समय में डकेट के 5वें ओपनिंग पार्टनर बनने जा रहे हैं. उनसे पहले फिल सॉल्ट, जेमी स्मिथ, जैक क्रॉली और रेहान अहमद ने यह भूमिका निभाई है.

स्पिन पर भारत की परीक्षा लेगा इंग्लैंड

हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम ने भारत की मजबूत बैटिंग लाइनअप को रोकने के लिए स्पिन-हैवी बॉलिंग कॉम्बिनेशन चुना है, जिसमें विल जैक्स, लियाम डॉसन और आदिल राशिद शामिल हैं. इंग्लैंड की टीम को भारतीय कप्तान शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ खास रणनीति के साथ उतरना होगा.

विराट कोहली की वापसी

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली जनवरी के बाद वनडे फॉर्मेट में खेलते दिखाई देंगे. वह आईपीएल में चोटिल होने के कारण जून में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाए थे. रोहित शर्मा अफगानिस्तन के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा थे और वह शानदार फॉर्म में दिखे थे, जहां उन्होंने तीनों मैचों में कुल (16, 48 और 79) 143 रन बनाए थे. भारत को इन दोनों स्टार बल्लेबाजों से यहां दमदार प्रदर्शन की आस है. दोनों ही खिलाड़ी मिशन 2027 (वनडे वर्ल्ड कप 2027) के लिए आलोचकों को कोई मौका नहीं देना चाहते हैं.

3 साल बाद लौट रहे जसप्रीत बुमराह

इसके अलावा बॉलिंग में इस सीरीज में भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हो रही है, जो करीब 3 साल बाद इस फॉर्मेट में लौटेंगे. बुमराह इस सीरीज से पहले वनडे फॉर्मेट में भारत में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में आखिरी बार खेले थे. भारत को उस टूर्नामेंट में उपविजेता बनकर संतोष करना पड़ा था.

जोफ्रा आर्चर भी लगाएंगे निशाना

वहीं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर नवंबर के बाद पहली बार इंग्लैंड की वनडे टीम में लौटे हैं, जिन्होंने हाल ही में 4-0 से वनडे सीरीज जीतने में अहम भूमिका निभाई थी. वह जोश टोंग के साथ तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे. गस एटकिंसन को इस प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिल सका है. एजबेस्टन में सीरीज के पहले मैच के बाद, भारत और इंग्लैंड की टीमें 16 जुलाई को कार्डिफ और 19 जुलाई को लॉर्ड्स में शेष वनडे मैच खेलेंगी.

इंग्लैंड की प्लेइंग XI

जैकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग और आदिल राशिद.

इस सीरीज में भारतीय टीम

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन (WK), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव, शिवम दुबे, प्रसिद्ध कृष्णा.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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