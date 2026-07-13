लॉर्ड्स में भारत ने रचा इतिहास, इंग्लैंड को 'घर में घुसकर' हराया; यास्तिका शर्मा के शतक से बने कई बड़े रिकॉर्ड

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स के पहले महिला टेस्ट में इंग्लैंड को हराकर इतिहास रच दिया. यास्तिका शर्मा के शतक और क्रांति गौड़ के 5 विकेट से भारत ने शानदार जीत दर्ज की.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 13, 2026, 5:06 PM IST
लॉर्ड्स में भारत ने रचा इतिहास, इंग्लैंड को 'घर में घुसकर' हराया; यास्तिका शर्मा के शतक से बने कई बड़े रिकॉर्ड
भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का बड़ा लक्ष्य दिया था. (Photo from BCCI)
  • भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड को हराकर इतिहास रचा
  • लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यह पहला महिला टेस्ट मैच था
  • यास्तिका शर्मा ने लॉर्ड्स में पहला महिला टेस्ट शतक लगाया
  • क्रांति गौड़ ने पहली पारी में 5 विकेट लेकर जीत की नींव रखी

IND vs ENG Women Test: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स में इतिहास रचते हुए इंग्लैंड को टेस्ट मैच में हराकर जीत हासिल की. 142 साल पुराने इस मैदान पर पहली बार महिला टेस्ट खेला गया, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से हराया. अब भारत इस मैदान पर टेस्ट जीतने वाला पहला देश बना है. बता दें टीम इंडिया ने पहली पारी में 285 रन बनाए और फिर इंग्लैंड को सिर्फ 170 रन पर समेटकर 115 रन की बढ़त हासिल की. इसके बाद, दूसरी पारी में 341/7 पर पारी घोषित कर भारत ने इंग्लैंड के सामने 457 रन का बड़ा लक्ष्य रखा. चौथे दिन इंग्लैंड की पूरी टीम 186 रन पर ऑलआउट हो गई और भारत ने ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर ली.

भारत के बल्लेबाजों ने रखी जीत की नींव

भारतीय टीम की पहली पारी में स्मृति मंधाना ने (83) रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने (58) रन और दीप्ति शर्मा ने (57) रन की उपयोगी पारियां खेलीं. वहीं, दूसरी पारी में यास्तिका भाटिया ने अकेले (113) रन बनाकर इतिहास रच दिया. वह लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी. उनके अलावा, स्मृति मंधाना ने (70) रन और ऋचा घोष ने नाबाद (50) रन की अहम पारी खेली. भारतीय बल्लेबाजों के अच्छे प्रदर्शन ने इंग्लैंड के सामने इतना बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया, जिसे हासिल करना बेहद मुश्किल था.

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गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन, इंग्लैंड टूटी

गेंदबाजों में भी भारत ने शानदार अनुशासन और आक्रामकता दिखाई. पहली पारी में युवा तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने 37 रन देकर 5 विकेट झटकते हुए इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. सयाली सतघरे और स्नेह राणा ने भी दो-दो विकेट लेकर उनका अच्छा साथ दिया. दूसरी पारी में इंग्लैंड की शुरुआत फिर खराब रही और टीम ने जल्दी-जल्दी विकेट गंवा दिए. हालांकि, एमी जोन्स और मैडी विलियर्स ने साझेदारी कर मुकाबले में वापसी की कोशिश की, लेकिन वह भारत के सामने ज्यादा देर टिकने नहीं पाए. स्नेह राणा ने 4 विकेट लिए, जबकि क्रांति गौड़, सयाली सतघरे और दीप्ति शर्मा ने दो-दो विकेट लेकर इंग्लैंड को 186 रन पर समेट दिया.

भारतीय महिला क्रिकेट के लिए यादगार पल

यह जीत भारतीय महिला क्रिकेट के बढ़ते स्तर और आत्मविश्वास की बड़ी मिसाल है. दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट मैदान लॉर्ड्स पर पहला महिला टेस्ट जीतना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. यास्तिका भाटिया का रिकॉर्ड शतक, क्रांति गौड़ की घातक गेंदबाजी और पूरी टीम का शानदार प्रदर्शन आने वाले समय में महिला क्रिकेट को नई पहचान देगा.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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