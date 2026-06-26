अभिषेक की फिफ्टी गई बेकार, टी20 के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हराया

IND vs IRE: आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हराकर इतिहास रच दिया. अभिषेक शर्मा की तेज फिफ्टी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी.

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183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं थी. (Photo from IANS)

आयरलैंड ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 182 रन बनाए

भारत 18.5 ओवर में 148 रन पर ऑलआउट हो गया

अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में 50 रन की तेज पारी खेली

पहली बार आयरलैंड ने भारतीय टीम को टी20 में हराया

IND vs IRE T20: आयरलैंड के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेले गए टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारत 34 रन से हार गई. यह पहली बार है, जब आयरलैंड ने भारत को टी20 मुकाबले में हराया है. मैच की शुरुआत से ही आयरलैंड ने आत्मविश्वास दिखाया और बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी भारत पर दबाव बनाए रखा.

आयरलैंड ने भारत को दिया था 182 रन का टारगेट

टॉस हारने के बाद , पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 182 रन बनाए. टीम के कप्तान टकर ने 36 गेंदों में 50 रन की अहम पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 5 चौके शामिल रहे. उनके अलावा गारेथ डेलानी ने 32 गेंदों पर 49 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. भारतीय गेंदबाजों में हर्षित राणा सबसे सफल रहे और उन्होंने 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. अर्शदीप सिंह ने 2 और अक्षर पटेल ने भी 2 विकेट लिए.

अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में ठोके 50 रन

183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं थी. संजू सैमसन, ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर जल्दी पवेलियन लौट गए. शुरुआती झटकों के बाद टीम दबाव में आ गई. अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 20 गेंदों में 50 रन बनाए.

भारत के दूसरे खिलाड़ी नहीं संभाल पाए जिम्मेदारी

अभिषेक के अलावा तिलक वर्मा, शिवम दुबे और अक्षर पटेल ने शुरुआत तो की लेकिन उसे बड़े स्कोर में नहीं बदल सके. लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे और भारतीय टीम 18.5 ओवर में 148 रन पर सिमट गई. आयरलैंड के गेंदबाज मैथ्यू हम्फ्रीज और मैथ्यू होलार्ड ने 3-3 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी को पूरी तरह रोक दिया.

गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में भारत पीछे

भारतीय गेंदबाजी में कुछ खिलाड़ियों ने असर छोड़ा, लेकिन कुछ गेंदबाज महंगे साबित हुए. प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर में 57 रन दिए और कोई विकेट नहीं ले सके, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने एक ओवर में 19 रन खर्च किए. दूसरी तरफ आयरलैंड ने दोनों विभागों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर ली.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)