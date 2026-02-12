By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
India vs Namibia Live Score: संजू सैमसन 8 बॉल 22 रन बनाकर आउट, भारत को पहला झटका
T20 World Cup 2026 India vs Namibia LIVE Score In Hindi (भारत बनाम नामीबिया लाइव स्कोर): टी20 वर्ल्ड कप में भारत गुरुवार को नई दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ टूर्नामेंट का अपना दूसरा मुकाबला खेलने उतरा है. पाकिस्तान के खिलाफ हाई वॉल्टेज मैच से पहले यह मैच उसके लिए वॉर्मअप गेम की तरह है.
T20 World Cup 2026 India vs Namibia LIVE Score In Hindi: T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम आज नामीबिया के खिलाफ अपने दूसरे ग्रुप मैच में उतरी है. भारत ने इससे पहले अमेरिका को हराकर जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की थी. हालांकि इस मैच में भारत की बैटिंग का टेस्ट हो गया था, जब कप्तान सूर्यकुमार यादव को छोड़कर टीम के सभी बल्लेबाज फ्लॉप हो गए थे. तब सूर्या ने धैर्य दिखाते हुए अंतिम ओवरों तक इंतजार किया और बाद में USA की गेंदबाजों की कुटाई कर टीम के लिए जरूरी रन बनाकर भारत की जीत का प्लेटफॉर्म तैयार किया.
भारत को यहां खेलने के बाद रविवार को कोलंबो जाकर चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना है. ऐसे में भारत नामीबिया के खिलाफ इस मैच को अपने हाई-वॉल्टेज मैच से पहले वॉर्म अप मैच के तरीके से खेलेगा.
दोनों टीमों का प्लेइंग XI
भारत (प्लेइंग XI): संजू सैमसन, ईशान किशन (WK), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (C), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.
नामीबिया (प्लेइंग XI): लोरेन स्टीनकैंप, जॉन फ्राइलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (C), जेजे स्मिट, ज़ेन ग्रीन (WK), रूबेन ट्रम्पेलमैन, मालन क्रूगर, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, बेन शिकोंगो, मैक्स हींगो.
