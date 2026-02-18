Hindi Cricket Hindi

India Vs Netherlands Icc T20 World Cup 2026 18 February Narendra Modi Stadium Pitch Ahmedabad Weather Report

IND vs NED Pitch Report: अहमदाबाद में भारत का आखिरी ग्रुप मैच, जानें- यहां के मौसम और पिच का हाल

India vs Netherlands Pitch Report Delhi Weather Forecast Updates (भारत बनाम नीदरलैंड पिच रिपोर्ट वेदर अपडेट्स): टी20 वर्ल्ड कप में बुधवार को भारत अपने ग्रुप स्टेज के अभियान को खत्म कर देगा. वह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलने उतरेगा.

भारत बनाम नीदरलैंड्स @BCCI/x

IND Vs NED Pitch and Weather Report: टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) में भारतीय टीम बुधवार को अहमदबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ग्रुप स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला खेलने उतरेगी. भारत पहले ही पाकिस्तान को हराते ही टूर्नामेंट के सुपर 8 राउंड में प्रवेश कर चुका है. यह मैच उसके लिए औपचारिकता भर है. लेकिन फिर भी टीम इंडिया यहां अपनी विजयी लय बरकरार रखना चाहेगी. इसके अलावा भारतीय टीम मैनेजमेंट अभिषेक शर्मा की फॉर्म को लेकर भी चिंतित होगा, जिन्होंने अभी तक अपना खाता भी नहीं खोला है.

अभिषेक शर्मा पर टीम इंडिया की चिंता

ऐसे में कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर चाहेंगे कि इस डेड रबर मैच में कम से कम अभिषेक शर्मा आगे आकर परफॉर्म करें और अपनी फॉर्म हासिल करें, जिसके सुपर 8 राउंड में वह पूरे भरोसे के साथ टीम का साथ निभा पाएं. यह मैच भारतीय समायुनसार शाम को 7 बजे शुरू होगा और इसका टॉस तय समय से आधे घंटे पहले होगा. इस मैच के बाद भारत रविवार को सुपर 8 राउंड में अपना पहला मैच रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इसी मैदान पर अपने सुपर 8 राउंड की शुरुआत करने उतरेगा.

T20 World Cup 2026 में अब तक दोनों टीमों का परफॉर्मेंस

भारत और नीदरलैंड्स की बात करें तो टीम इंडिया ने अमेरिका के खिलाफ इस टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत की थी. इसके बाद उसने नामीबिया को धोया था और फिर बीते रविवार को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को पीटकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली. वहीं नीदरलैंड का प्रदर्शन अभी तक मिला जुला रहा है. उसे पाकिस्तान से मात खाने के बाद अमेरिका ने भी रौंद दिया था, जबकि उसने नामीबिया पर जीत दर्ज की.

IND vs NED: नरेंद्र मोदी स्टेडियम- पिच रिपोर्ट

इस मैदान पर टी20 वर्ल्ड कप के अभी तक 3 मैच खेले गए हैं. साउथ अफ्रीका ने इस मैदान पर टी20 वर्ल्ड कप के तीन मैच यहीं खेले हैं. यहां की पिच और तेज आउटफील्ड बल्लेबाजों को खूब रास आ रही है और इसलिए यहां रनों की बरसात देखने को मिल रही है. इस टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने यहां कनाडा के खिलाफ सर्वाधिक 213 रन बनाए. अफगानिस्तान के खिलाफ उसने 187 रन बनाए थे, जिसे अफगानिस्तान ने करीब-करीब चेज कर ही लिया था. हालांकि उसका 10वां विकेट रन आउट होने से यह मैच टाई पर खत्म हुआ और डबल सुपर ओवर में अफ्रीकी टीम जीत गई. न्यूजीलैंड ने यहां साउथ अफ्रीका को 176 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे अफ्रीकी टीम ने 17 बॉल शेष रहते हासिल कर लिया. ऐसे में यहां की पिच पर आज भी बल्लेबाजों के रंग जमाने की उम्मीद है.

IND vs NED: मैच के दिन अहमदाबाद में मौसम का हाल

भारत बनाम नीदरलैंड्स मैच के दौरान मौसम की बात करें तो यहां का मौसम मैच के लिए शानदार रहेगा, जहां पूरे 40 ओवर का खेल बिना किसी बाधा के पूरा होगा. बारिश की यहां कोई आशंका नहीं है और राहत की बात यह भी है कि यहां शाम या रात के समय ओस पड़ने के भी कोई आसार नहीं हैं. यहां हवा में नमी का स्तर 29 या 30 फीसदी ही होगा. हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो अहमदाबाद की गर्मी से राहत दिलाने में काफी होगी.

