India vs Netherlands Live Score: भारत का नीदरलैंड से अहमदाबाद में मुकाबला, अभिषेक शर्मा 0 रन बनाकर आउट
T20 World Cup 2026 India vs Netherlands LIVE Score In Hindi (भारत बनाम नीदरलैंड लाइव स्कोर अपडेट्स): टी20 वर्ल्ड कप में अपना खिताब बचाने के अभियान पर निकली भारतीय टीम बुधवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबला खेलने उतरी है. भारत पहले ही सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर चुका है.
T20 World Cup 2026 India vs Netherlands LIVE Score In Hindi: T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम बुधवार को ग्रुप स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला खेलने उतरी है. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है. भारत पहले ही सुपर 8 में अपनी जगह बना चुका है, जबकि नीदरलैंड्स की टीम का सफर इस मैच के साथ यहीं खत्म हो जाएगा. लेकिन फिर भी यह मैच भारत के लिए सुपर 8 की तैयारियों के लिहाज से खास है. टीम इंडिया को सुपर 8 का अपना पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसी मैदान पर खेलना है.
इसके अलावा भारत की एकमात्र चिंता अभिषेक शर्मा की फॉर्म भी बन गई है, जिन्होंने अभी तक टूर्नामेंट में अपना खाता तक नहीं खोला है. वह दो पारियों में 0 पर आउट हुए हैं.
T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं:
