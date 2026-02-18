  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • India Vs Netherlands Live Score 18 February Icc T20 World Cup 2026 Ind Banam Ned Scorecard Updates In Hindi
live

India vs Netherlands Live Score: भारत का नीदरलैंड से अहमदाबाद में मुकाबला, अभिषेक शर्मा 0 रन बनाकर आउट

T20 World Cup 2026 India vs Netherlands LIVE Score In Hindi (भारत बनाम नीदरलैंड लाइव स्कोर अपडेट्स): टी20 वर्ल्ड कप में अपना खिताब बचाने के अभियान पर निकली भारतीय टीम बुधवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबला खेलने उतरी है. भारत पहले ही सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर चुका है.

Published date india.com Updated: February 18, 2026 7:05 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
IND vs NED Live
भारत बनाम नीदरलैंड्स LIVE

T20 World Cup 2026 India vs Netherlands LIVE Score In Hindi: T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम बुधवार को ग्रुप स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला खेलने उतरी है. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है. भारत पहले ही सुपर 8 में अपनी जगह बना चुका है, जबकि नीदरलैंड्स की टीम का सफर इस मैच के साथ यहीं खत्म हो जाएगा. लेकिन फिर भी यह मैच भारत के लिए सुपर 8 की तैयारियों के लिहाज से खास है. टीम इंडिया को सुपर 8 का अपना पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसी मैदान पर खेलना है.

इसके अलावा भारत की एकमात्र चिंता अभिषेक शर्मा की फॉर्म भी बन गई है, जिन्होंने अभी तक टूर्नामेंट में अपना खाता तक नहीं खोला है. वह दो पारियों में 0 पर आउट हुए हैं.

Live Updates

  • Feb 18, 2026 6:43 PM IST

    T20 World Cup 2026 India vs Netherlands LIVE Score: भारत (प्लेइंग XI)- ईशान किशन (WK), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (C), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

  • Feb 18, 2026 6:42 PM IST

    T20 World Cup 2026 India vs Netherlands LIVE Score: नीदरलैंड (प्लेइंग XI)- माइकल लेविट, मैक्स ओ’डॉड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (WK/C), जैक लायन-कैशेट, नोआ क्रोस, रोएलोफ वैन डेर मर्व, लोगन वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन.

  • Feb 18, 2026 6:41 PM IST

    T20 World Cup 2026 India vs Netherlanंds LIVE Score: भारत ने टॉस जीतकर किया पहले बैटिंग का फैसला- प्लेइंग XI में दो बदलाव

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.