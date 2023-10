WATCH: नीदरलैंड्स के खिलाफ वार्म अप मैच से पहले केरल पहुंची टीम इंडिया; साथ नहीं दिखे विराट कोहली

इंग्लैंड के खिलाफ गुवाहाटी में हुआ पहला वार्म अप मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद भारतीय टीम नीदरलैंड के खिलाफ अपने दूसरे अभ्यास मैच के लिए रविवार शाम केरल पहुंची. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एंड कंपनी तय समय से लगभग 20 मिनट देरी से तिरुवनंतपुरम पहुंचे जहां तीन अक्टूबर, मंगलवार को भारत और नीदरलैंड्स के बीच ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में विश्व कप 2023 का नौंवा वार्म अप मैच खेला जाएगा.

घर पर विश्व कप खेलने के लिए तैयार भारतीय टीम के खिलाड़ी जब एयरपोर्ट टर्मिनल से बाहर निकले, तो हवाई अड्डे के बाहर उनके स्वागत के लिए सैकड़ों फैंस खड़े थे जिन्होंने जोर से ‘भारत, भारत’ के नारे लगाए.

भारतीय टीम के साथ कप्तान रोहित शर्मा, मुख्य कोच राहुल द्रविड़, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या मौजूद थे. वहीं टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने टीम के साथ नहीं थे. सूत्रों के मुताबिक कोहली अभ्यास मैच से पहले केरल की राजधानी पहुंचेंगे.

#WATCH | Thiruvananthapuram: Indian Cricket team arrive at Trivandrum Domestic Airport ahead of the World Cup scheduled to be held between October 5 to November 19. pic.twitter.com/LH1Ra5FhpW

— ANI (@ANI) October 1, 2023