IND vs NZ: बारिश ने नहीं होने दिया मैच तो फुटवॉली खेलने लगे खिलाड़ी, जानें क्या है यह खेल

भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आज अपने-अपने होटलों से वेलिंग्टन के मैदान पर तीन मैचों की पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने निकली थीं. लेकिन आसमान पर छाए बादलों ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया. काफी इंतजार के बाद भी लगातार हो रही तेज बारिश थम नहीं पाई और बारिश के चलते यह मैच रद्द हो गया.

लेकिन दोनों टीमों के खिलाड़ी यहां बारिश से मायूस जरूर थे लेकिन अपनी बोरियत मिटाने के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने यह बेहतरीन तरीका ढूंढ लिया. भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने स्टेडियम में बने एक इनडोर सेगमेंट में कुछ चेयर्स को सेंटर बनाकर दो पाले बना लिए और पैरों से वॉलीबॉल खेलने लगे.