IND vs NZ 3rd T20: गुवाहाटी में बल्लेबाज चमकेंगे या गेंदबाज मचाएंगे तबाही, जानिए पिच का पूरा हाल

IND vs NZ 3rd T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाएगा. न्यूजीलैंड की टीम के लिए यह मैच “करो या मरो” जैसा होगा.

IND vs NZ 3rd T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया इस समय सीरीज में 2-0 से आगे है और उसकी कोशिश होगी कि इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम कर ले. वहीं न्यूजीलैंड की टीम के लिए यह मैच “करो या मरो” जैसा है. अगर कीवी टीम यह मुकाबला हार जाती है तो सीरीज भी हार जाएगी. ऐसे में न्यूजीलैंड पूरा जोर लगाकर मैदान में उतरेगी. इस मैच का टॉस शाम साढ़े 6 बजे होगा और मुकाबले की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी. गुवाहाटी में दर्शकों का जोश देखने लायक रहेगा. टीम इंडिया के खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं और घरेलू मैदान का फायदा भी उन्हें मिलेगा. न्यूजीलैंड की टीम को अगर वापसी करनी है तो उसे हर विभाग में बेहतरीन खेल दिखाना होगा.

पहले दो मैचों का हाल

नागपुर में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 238 रन बनाए थे. यह एक बहुत बड़ा स्कोर था. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम दबाव में आ गई और भारत ने यह मैच 48 रनों से जीत लिया. इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने चौके-छक्कों की बारिश कर दी थी. दूसरा मैच रायपुर में खेला गया. इसमें न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 208 रन बनाए. लक्ष्य बड़ा था, लेकिन भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही. सिर्फ 6 रन पर भारत के 2 विकेट गिर गए. संजू सैमसन एक छक्का लगाकर आउट हुए और अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. इसके बावजूद भारतीय टीम ने शानदार वापसी की और 15.2 ओवर में ही 209 रन बनाकर मैच जीत लिया. इससे साफ हो गया कि टीम इंडिया इस समय आत्मविश्वास से भरी हुई है.

गुवाहाटी की पिच रिपोर्ट

गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है. यहां गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है, जिससे बड़े शॉट लगाना आसान हो जाता है. इस वजह से यहां एक बार फिर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है. साल 2023 में इसी मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला गया था. उस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 222 रन बनाए थे. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने यह बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया था और भारत को हार का सामना करना पड़ा था. इससे यह साफ होता है कि यहां रन बनते भी हैं और रन चेज करना भी आसान रहता है. गेंदबाजों को यहां सटीक लाइन और लेंथ रखनी होगी, नहीं तो बल्लेबाज उन्हें आसानी से निशाना बना सकते हैं.

मैच प्रिडिक्शन

मैच प्रिडिक्शन की बात करें तो इस मुकाबले में भी टीम इंडिया की जीत के चांस ज्यादा नजर आ रहे हैं. हमारा अनुमान है कि यह मुकाबला 70-30 के अनुपात में भारत के पक्ष में है. भारतीय टीम बेहतर फॉर्म, घरेलू मैदान और मजबूत बल्लेबाजी के दम पर आगे दिख रही है. हालांकि न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता. अगर कीवी टीम पहले गेंदबाजी करे और भारत को 180 रन से कम पर रोक दे, तो उसके पास जीत का अच्छा मौका होगा. इसके अलावा अगर न्यूजीलैंड लक्ष्य का पीछा करते समय अच्छी शुरुआत कर ले, तो मैच का रुख बदल सकता है. फिर भी मौजूदा हालात को देखते हुए भारत इस मुकाबले का मजबूत दावेदार माना जा रहा है.

तीसरे टी20 में भारत प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल/कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह/हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती

तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड प्लेइंग इलेवन- टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉन्वे, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी और जैकब डफी

