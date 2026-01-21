  • Hindi
IND vs NZ: नागपुर में भारत की न्यूजीलैंड से पहले T20I में भिड़ंत, कौन किस पर है भारी!

भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 5 मैचों की टी20 सीरीज का नागपुर के विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम में पहला मैच खेलने उतरेंगी. इस फॉर्मेट में दोनों टीमों के आंकड़ों को देखें तो भारत का पलड़ा भारी है.

IND vs NZ 1st T20I
भारत बनाम न्यूजीलैंड T20i @BCCI/x

भारत और न्यूजीलैंड की टीमें बुधवार से 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज करने उतर रही हैं. सीरीज का पहला मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के पास यह टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को परखने और सुधार करने का यह आखिरी मौका है. इस सीरीज के बाद दोनों ही टीमें 7 फरवरी से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप में उतरेंगी. इस टूर्नामेंट में भारत को ग्रुप A में जगह मिली है, जबकि न्यूजीलैंड को ग्रुप D में रखा गया है.

T20 वर्ल्ड कप से पहले परखने का आखिरी मौका

दोनों टीमों के लिए एक पॉजिटिव बात यह है कि दोनों ही टी20 वर्ल्ड कप से ऐन पहले भारत में खेलेंगी, जहां यह टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा. इस बार श्रीलंका भी टी20 वर्ल्ड कप सह-मेजबान है.ऐसे में भारत में खेलकर भारत के साथ-साथ न्यूजीलैंड भी यहां की परिस्थितियों में खुद को बेहतर ढाल पाएगी.

दोनों टीमें परखेंगी अपनी तैयारियां

भारत ने तो इस सीरीज के लिए अपनी वही टीम मैदान पर उतारी है, जो टी20 वर्ल्ड कप में उसने चुनी है. हालांकि इस सीरीज से पहले मिडल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा चोटिल हो गए हैं, जिसके चलते वह पहले तीन मैचों से बाहर रहेंगे.

दोनों टीमों के चोटिल भी हुए हैं खिलाड़ी

ऐसे में उनकी जगह श्रेयस अय्यर को बतौर रिप्लेसमेंट यहां चुना गया है. भारत की तरह ही न्यूजीलैंड ने भी अपनी टी20 वर्ल्ड कप में चुनी टीम को ही यहां चुना है. हालांकि भारत के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में कप्तानी करने वाले माइकल ब्रेसवेल तीसरे वनडे में चोटिल होने के बाद आराम करेंगे और उनकी भरपाई के लिए कीवी टीम ने क्रिश्चियन क्लार्क को यहां रोक लिया है.

अब तक किसका पलड़ा भारी!

इस सीरीज से पहले दोनों टीमों का टी20 रिकॉर्ड देखें तो यहां भारत का पलड़ा भारी है. दोनों देशों ने आपस में 25 टी20I मैच खेले हैं, जिनमें से 14 बार भारत को जीत मिली है, जबकि 10 बार उसे हार का सामना करना पड़ा है. इनमें से कुल 3 मैच टाई रहे, जिनमें से दो का फैसला सुपर ओवर से हो पाया था और उन्हें भारत ने ही अपने नाम किया, जबकि एक मैच बारिश के चलते टाई पर ही खत्म हुआ.

भारत vs न्यूजीलैंड का टी20 रिकॉर्ड

  • भारत vs न्यूजीलैंड- 25 मैच
  • भारत ने जीते- 14 मैच (2 मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में जीते)
  • मैच टाई- 3
  • न्यूजीलैंड ने जीते- 10 मैच

पहली बार 2007 में भिड़े थे दोनों देश

इन आंकड़ों में एक और दिलचस्प बात यह है कि इस फॉर्मेट में दोनों देशों की पहली भिड़ंत टी20 वर्ल्ड कप 2007 में हुई थी. शुरुआती 5 मैचों में न्यूजीलैंड ने भारत को धोकर स्कोर लाइन 0-5 कर दी थी.

पहले 12 साल न्यूजीलैंड के सामने नहीं टिक पाया भारत

भारत ने साल 2017 में पहली बार न्यूजीलैंज को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर हराया था. दोनों देशों को एक-दूसरे के खिलाफ पहले 11 टी20I मैच खेलने में करीब 12 साल (2007 से 2019) लग गए. इस दौरान स्कोर लाइन 3-8 रही, जहां भारत पिछड़ा हुआ था.

2020 से 2023 के बीच भारत ने पलटी बाजी

इसके बाद 2020 से 2023 तक तक दोनों देशों ने 14 मैच और खेल लिए और इस दौरान भारत ने न्यूजीलैंड को पछाड़ दिया. न्यूजीलैंड ने 2020 से 2023 तक 14 मैच खेले हैं और वह भारत से सिर्फ 2 ही मैच जीत पाई है. इसी के चलते भारत ने स्कोर लाइन को भी अपने पक्ष में कर लिया. अब दोनों में कुल 25 टी20I मैचों के बाद स्कोर लाइन 14-10 से अपने पक्ष में कर दी है. एक मैच बारिश के चलते टाई पर खत्म हुआ.

