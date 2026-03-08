  • Hindi
India vs New Zealand Live Score In Hindi: क्या तीसरी बार टी 20 वर्ल्ड कप जीतेगा भारत? 6.30 बजे होगा टॉस

Live Score India vs New Zealand Final Match ICC T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है.

Published date india.com Updated: March 8, 2026 4:10 PM IST
India vs New Zealand Live Score Final Match: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल आज अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा है. दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम और मिचेल स्टैंनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड टीम आमने-सामने हैं. भारत ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और सिर्फ एक मैच हारा है. सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने इग्लैंड को 7 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई. दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया.

भारत के पास इतिहास रचने का मौका

साल 2024 की टी20 चैंपियन भारत अपने घर में खिताब बचाने के इरादे से मैदान में उतरी है. अगर टीम इंडिया यह मैच जीतती है तो वह बतौर मेजबान ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बन सकती है और तीसरी बार टी20 विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड भी बना सकती है. वहीं न्यूजीलैंड दूसरी बार टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है. 2021 में केन विलियमसन की कप्तानी में टीम फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी. अब सेंटनर की कप्तानी में न्यूजीलैंड के पास अपना पहला टी20 विश्व कप जीतने और विश्व चैंपियन बनने का बड़ा मौका है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

भारत और न्यूजीलैंड की संभावित टीमें (India Vs New Zealand Squad for T20 World Cup Final)

भारत की संभावित प्लेइंग-11:
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव(कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती/कुलदीप यादव

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11:
टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन ऐलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्च चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), कोल मैक्कॉन्की, जिमी नीशम/जैकब डफी, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्युसन।

