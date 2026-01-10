By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IND vs NZ ODIs: इतिहास रच सकते हैं विराट कोहली, जानिए आमने-सामने की भिड़ंत में किसका पलड़ा है भारी
ND vs NZ: इस सीरीज में विराट कोहली के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि इंतजार कर रही है. कोहली 28,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बनने से सिर्फ़ 25 रन दूर हैं.
IND vs NZ Head-to-head record in ODIs: टी20 विश्व कप 2026 से पहले भारतीय टीम अपनी आखिरी सीरीज खेलने को तैयार है. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज कल से शुरु होने वाली है. तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रविवार, 11 जनवरी को बड़ौदा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.
हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 120 वनडे खेले गए हैं. इसमें भारतीय टीम का पलड़ा भारी है. टीम इंडिया ने 62 मैचों में जीत हासिल की है जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैचों में जीत हासिल की है. 1 मैच टाई रहा है. 7 मैचों का परिणाम नहीं आया है. पिछले 6 वनडे मैचों में भारत ने जीत हासिल की है.
मौसम और मैदान का हाल
गुजरात के वडोदरा शहर के कोटंबी में बने नए बड़ौदा क्रिकेट स्टेडियम में अब तक सिर्फ प्रथम श्रेणी मैच खेले गए हैं. यहां 11 जनवरी को पहली बार वनडे खेला जाना है.इस पिच पर गेंद बल्ले पर आसानी से आती है और रन बनाना आसान होता है. ऐसे में उम्मीद है कि मैच हाई स्कोरिंग होगा. गेंदबाजों को पिच से ज्यादा मदद नहीं मिलेगी. हालांकि गेंद पुरानी होने के बाद स्पिनर्स को कुछ फायदा मिल सकता है. रविवार को वडोदरा का मौसम अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा. टॉस 1 बजे होगा और मैच 1:30 दोपहर से खेला जाएगा.
रोहित-विराट की जोड़ी दिखेगी
भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए रोमांचक यह है कि मैदान पर एक बार फिर रो-को यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली का जलवा देखने को मिलेगा. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित और विराट का प्रदर्शन बेहतरीन रहा था. रोहित ऑस्ट्रेलिया सीरीज और विराट दक्षिण अफ्रीका सीरीज में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे थे. वडोदरा वनडे में भी इन दोनों खिलाड़ियों से धमाकेदार पारियों की उम्मीद रहेगी.
इंजरी की वजह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रहे कप्तान शुभमन गिल की भी वापसी हो रही है. टीम में चोट से उबर कर आए श्रेयस अय्यर की भी वापसी हुई है. भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज का आगाज करने के इरादे से उतरेगी.
कोहली के पास रिकॉर्ड बनाने का मौका
विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट ने अब तक 33 वनडे में 1,657 रन बनाए हैं. अगर विराट पहले मैच में कम से कम 93 रन बनाते हैं तो वह सचिन तेंदुलकर के 1,750 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे. ऐसा करने पर विराट 50 ओवर के फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने का ओवरऑल रिकॉर्ड फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के नाम है जिन्होंने 51 मैचों में 1,971 रन बनाए हैं.
कोहली अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ छह वनडे सेंचुरी बना चुके हैं. वह वीरेंद्र सहवाग और रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गजों की बराबरी पर आ गए हैं. आने वाली सीरीज़ में एक और सेंचुरी बनाने पर कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ सात वनडे सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज़ बन जाएंगे.
इस सीरीज में विराट कोहली के लिए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि इंतजार कर रही है. कोहली 28,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बनने से सिर्फ़ 25 रन दूर हैं. विराट ने अब तक 623 पारियों में 27,975 रन बनाए हैं. ऐसा करते ही वह सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा के बाद क्रिकेट इतिहास में यह मुकाम हासिल करने वाले सिर्फ़ तीसरे बल्लेबाज बनेंगे. तेंदुलकर ने यह कारनामा 644 पारियों में किया था. संगकारा को ये मुकाम हासिल करने में 666 पारियां लगी थीं.
वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल.
