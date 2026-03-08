Hindi Cricket Hindi

India Vs New Zealand Sanju Samson Abhishek Sharma And Ishan Kishan Blistering Fifties Set New World Record In T20 World Cup Final

IND vs NZ: संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने कीवियों के उड़ाए छक्के, T20 WC Final में पहली बार हुआ ऐसा

भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड के सामने 256 रनों का विशाल टारगेट रखा है. यह टी20 वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर है.

T20 World Cup Final India vs New Zealand: टी20 वर्ल्ड के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 256 रनों का पहाड़ सा टारगेट सेट किया है. भारत को इस स्कोर तक पहुंचाने में उसके टॉप 3 बल्लेबाजों ने शानदार भूमिका निभाई. इस दौरान उम्दा फॉर्म में चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने बेहतरीन 89 रन ठोके. उनके अलावा ईशान किशन (54), अभिषेक शर्मा (52), शिवम दुबे (26*) और हार्दिक पांड्या (18) की बदौलत टी20 वर्ल्ड कप में अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया. यह टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में किसी भी टीम का सबसे बड़ा टोटल है.

T20 वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर

एक वक्त जब 15 ओवर तक संजू और ईशान की जोड़ी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की कुटाई कर रही थी, तब लग रहा था कि भारत यहां 280 या 300 रनों का आंकड़ा छू जाएगा. लेकिन 16वें ओवर में जैसे ही ये दोनों बल्लेबाज आउट हुए तो रनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया. 16वें, 17वें और 18वें ओवर में भारत सिर्फ 17 रन (1, 7 और 11 रन) ही जोड़ पाया, जिसकी बदौलत वह 300 के करीब जाने से चूक गया. लेकिन वह 255/5 का स्कोर बनाने के साथ ही टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हो गया.

T20 WC फाइनल में 50+ बनाने वाली पहली ओपनिंग जोड़ी

लेकिन भारत ने अब अपने तीसरे टी20 वर्ल्ड कप की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं. इस दौरान संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने विशाल स्कोर की नींव रख दी. इन दोनों की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 98 रन जोड़े, जिसे रचिन रवींद्र ने 8वें ओवर की शुरुआत के साथ तोड़ा था. T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के इतिहास में यह पहला मौका है, जब किसी टीम की ओपनिंग जोड़ी ने 50+ का टारगेट सेट किया हो.

T20 WC फाइनल में सबसे तेज 50 रन

इस मैच में भारत के इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही कीवी गेंदबाजों की कुटाई शुरू कर दी और शुरुआती 4 ओवरों में ही 50 रन जोड़ लिए थे. यह टी20I के नॉकआउट्स में या यूं कहें की सेमीफाइनल और फाइनल में किसी टीम द्वारा बनाए गए सबसे तेज पचासा है. इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के नाम था, जब 2016 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 4.3 में 50 रन बनाए थे.

T20 WC फाइनल सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप

