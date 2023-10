Hindi Cricket Hindi

India Vs New Zealand Suryakumar Yadav Gets Run Out In Terribel Mix Up Fans Blame Virat Kohli

WATCH: हां-ना करते करते रन आउट हुए सूर्यकुमार यादव, फैंस ने कहा- विराट कोहली की थी गलती

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने अपना विश्व कप डेब्यू किया था, ये भारतीय बल्लेबाज केवल दो रन बनाकर रन आउट हो गया.

सूर्यकुमार यादव, विराट कोहली (Twitter)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए 2019 विश्व कप सेमीफाइनल में एक रन आउट ने करोड़ों भारतीय फैंस का दिल तोड़ा था और चार साल बाद, जब 2023 में ये दोनों टीमें एक बार फिर आईसीसी टूर्नामेंट के मंच पर आमने-सामने उतरीं तो एक बार फिर एक रन आउट ने फैंस का दिल तोड़ा.

Trending Now

रविवार को धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे विश्व कप लीग मैच के दौरान टीम इंडिया के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) साथी खिलाड़ी विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ तालमेल की कमी की वजह से रन आउट हुए तो भारतीय फैंस की सांसे थम गईं.

You may like to read

Also read: PAK Vs AFG मैच देखने जा रहे हैं तो जान ले यें बातें; पूरी करनी होंगी ये शर्तें वर्ना नहीं मिलेगी चेपॉक में इंट्री

274 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को 33वें ओवर में चौथा झटका लगा, जब केएल राहुल (KL Rahul) की मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) की पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए. राहुल के पवेलियन लौटने के बाद सूर्यकुमार विश्व कप 2023 में अपना पहला मैच खेलने मैदान पर उतरे.

34वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट की पांचवीं गेंद पर सूर्या ने कवर्स की दिशा में शॉट खेलकर रन लेना चाहा लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े कोहली का ध्यान अपने पार्टनर के बजाय गेंद पर था औऱ उन्होंने थोड़ी देर के बाद दौड़ना शुरू कर दिया.

MC. Virat Kohli. Feel for Surya Kumar Yadav It was totally Chokli’s faultpic.twitter.com/z8Z7mDvvYE — Immy|| 🇮🇳 (@TotallyImro45) October 22, 2023

इस बीच सैंटनर ने शानदार डाइव लगाकर गेंद को पकड़ लिया लेकिन तब तक सूर्या दूसरे छोर पर लगभग पहुंच गए थे. जिसके बाद कोहली वापस भागने लगे. जब सूर्या ने देखा कि सैंटनर ने गेंद विकेटकीपर टॉम लेथम (Tom Latham) की तरफ फेंकी है तो कोहली जो कि सेट बल्लेबाज थे उनका विकेट बचाने के लिए वो वापस दौड़े. हालांकि जब तक वो स्ट्राइकर एंड तक पहुंचते कीवी कप्तान लेथम ने गेंद विकेट पर लगा दी.

सैंटनर ने शानदार फील्डिंग दिखाई लेकिन अगर कोहली समय पर भागते या वापस ना लौटते तो वो शायद आसानी से दूसरे छोर पर पहुंच जाते. सोशल मीडिया पर भी कुछ फैंस ने कोहली को सूर्या के रन आउट के लिए जिम्मेदार ठहराया.

Sanjay bangar said “It was Virat Kohli’s Fault. Surya was looking towards kohli but kohli was LOOKING towards ball. Feeling sad for surya, NO one wants to get Runout in his first World cup match”.(Commentry)#INDvsNZ #INDvsNZ pic.twitter.com/f4oazIJDdG — B. O. B (@Yadav34033590) October 22, 2023

Virat knew that Surya would turn the game by scoring fast runs in 20 minutes due to which Virat would not score 100, so he got Surya run out.

Virat Kohli is so selfish shame on you, Virat Kohli#ViratKohli #INDvsNZ pic.twitter.com/rjYGBSExWN — (@rushiii_12) October 22, 2023

Virat knew that Surya would turn the game by scoring fast runs in 20 minutes due to which Virat would not score 100, so he got Surya run out.

Virat Kohli is so selfish shame on you, Virat Kohli #ViratKohli #INDvsNZ #INDvsNZ pic.twitter.com/8dpmE7qlUB — Zain (@Zain23564014323) October 22, 2023

RECOMMENDED STORIES