By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IND vs NZ: T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल सेट- कब, कहां देखें फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट
India Vs NZ T20 World Cup Final 2026 Date and Time: टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की दोनों टीमें अब तय हो चुकी हैं. यह फाइनल डिफेंडिंग चैम्पियन टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 8 मार्च को अहमदाबाद में खेला जाएगा. दुनिया भर के फैन्स 2026 के चैम्पियन को देखने के लिए बेताब हैं.
India Vs NZ T20 World Cup Final 2026 Date and Time: गुरुवार को भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में एंट्री कर ली. इस टूर्नामेंट में भारत अपना खिताब बचाने उतरा है और इस मुहिम में वह अब तक कामयाब होता दिखा है. अब बस एक और जीत की दरकार है, जिसके बाद वह दुनिया की पहली ऐसी टीम बन जाएगा, जिसने टी20 वर्ल्ड कप का अपना खिताब बचाने में कामयाबी हासिल की हो और साथ ही वह सबसे ज्यादा तीन-तीन टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाला वह पहला देश होगा. वहीं न्यूजीलैंड को अभी तक अपने पहले टी20 वर्ल्ड कप खिताब का इंतजार है. कीवी टीम अब तक के इतिहास में कभी भी वनडे या टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीत पाई है.
ऐसे में दोनों टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस मैच में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी. बता दें नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहां एक साथ 1 लाख 32 हजार दर्शक मैच देख सकते हैं. इसके अलावा यह मैच दुनिया भर में अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर लाइवस्ट्रीम और टेलीकास्ट भी होगा. अगर आप भारत में रहकर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट के माध्यम से इस मैच का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो इस संबंध में आपको सभी जानकारी यहां मिलेंगी.
भारत vs न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच कहां खेला जाएगा?
भारत vs न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.
भारत vs न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच कब खेला जाएगा?
भारत vs न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच 8 मार्च 2026 यानी रविवार की शाम 7 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस मैच शुरू होने के निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व शाम 6.30 बजे होगा.
भारत vs न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच का प्रसारण कहां देखा जा सकता है?
इस मैच की टेलीविजन पर लाइव कवरेज का लुत्फ आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कई अन्य भारतीय भाषाओं में उठा सकते हैं. स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार ने इस मैच के प्रसारण के लिए हिंदी, अंग्रेजी के साथ-साथ पंजाबी, हरियाणवी, भोजपुरी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी समेत कुल 9 भारतीय भाषाओं में हो रहा है.
भारत vs न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखी जा सकती है?
इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ आप जियो हॉटस्टार के ऐप या उनकी वेबसाइट पर उठा सकते हैं. फैन्स यहां भी अपनी भाषा सिलेक्ट कर अपनी पसंदीदा भाषा में मैच की कॉमेंट्री का लुत्फ उठा सकते हैं.
भारत vs न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप 2026 में दोनों टीमें:
भारत: सूर्यकुमार यादव (C), संजू सैमसन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन, रिंकू सिंह, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा.
न्यूजीलैंड: मिचेल सेंटनर (C), फिन एलन, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी, कोल मैक्कॉन्ची रिजर्व: बेन सियर्स.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें