IND vs NZ- पहला T20I मैच- कब, कहां खेला जाएगा? कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट, दोनों टीमों की प्लेइंग XI? यहां जानें सब कुछ

India vs New Zealand T20i Series 2026: IND vs NZ-T20 वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमें 5 मैचों की टी20 सीरीज का आज आगाज करने जा रही हैं. जानें- मैच के सभी डिटेल्स...

January 20, 2026 6:30 PM IST
By Arun Kumar
भारतीय टीम @BCCI/x

IND vs NZ 1st T20 Match Date, Time: न्यूजीलैंड से 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-2 से हारकर अब भारतीय टीम 5 मैचों की टी20 सीरीज में कीवियों को हराकर अपना हिसाब चुकता करना चाहेगी. साथ ही उसे बखूबी इस बात का भी अहसास है कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी तैयारियों को परखने का यह आखिरी मौका है. इस सीरीज के खत्म होने के साथ ही उसे सीधे टी20 वर्ल्ड कप में उतरना होगा, जिसका वह मेजबान भी है.

न्यूजीलैंड ने भारत को टेस्ट के बाद वनडे में धोया

यह सीरीज इसलिए भी खास होगी क्योंकि न्यूजीलैंड ने पिछले कुछ समय से भारत की नाक में दम कर रखा है. वह साल 2024 के अंत में यहां टेस्ट सीरीज खेलने आई थी, तो उसने भारत को 0-3 से धोकर इतिहास रच दिया था. अब वनडे सीरीज में हराकर उसने भारत को भारत के घर में पहली बार वनडे सीरीज हराने का दमदार काम किया है. ऐसे में भारत टी20 सीरीज भी हारा तो यह बदनामी होगी.

भारत vs न्यूजीलैंड का टी20 रिकॉर्ड

  • भारत vs न्यूजीलैंड- 25 मैच
  • भारत ने जीते- 15 मैच
  • न्यूजीलैंड ने जीते- 10 मैच

कहां खेला जाएगा IND vs NZ के बीच पहला T20I मैच

बता दें सीरीज का पहला मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड को देखें तो यहां फिलहाल भारत का पलड़ा भारी है.

कब शुरू होगा IND vs NZ के बीच पहला T20I मैच

यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा. मैच से आधा घंटा पहले इसका टॉस (शाम 6.30 बजे होगा.)

IND vs NZ पहले टी20I मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है. वहीं अगर आप इस मैच का लुत्फ टीवी पर उठाना चाहते हैं तो बता दें इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमें

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (पहले तीन T20I), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई.

न्यूजीलैंड: मिशेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, ज़ैक फॉक्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, ईश सोढ़ी, क्रिश्चियन क्लार्क

भारत vs न्यूजीलैंड संभावित प्लेइंग XI

भारत की संभावित XI: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.

न्यूजीलैंड की संभावित XI: फिन एलन, डेवोन कॉनवे (WK), ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, मार्क चैपमैन, मिशेल सेंटनर (C), रचिन रवींद्र, जेम्स नीशम, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी.

