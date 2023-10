धर्मशाला में धुंध की वजह से रुका IND vs NZ विश्व कप मैच; फैंस ने पूछा- ये है BCCI की फुल-प्रूफ प्लानिंग

India vs New Zealand, World Cup 2023 : भारत और न्यूजीलैंड के बीच धर्मशाला के हिमांचल प्रदेश स्टेडियम में खेला जा रहा विश्व कप 2023 मैच खराब मौसम की वजह से रोकना पड़ा. खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसे धर्मशाला के मैदान में शाम समय इतना ज्यादा धुंध छा गया कि खिलाड़ियों के लिए गेंद को देखना मुश्किल हो गया. जिसके बाद अंपायर्स ने मैच को रोकने का फैसला किया. मैच रोकने जाने तक टीम इंडिया ने 15.4 ओवर में 100/2 का स्कोर खड़ा कर लिया है और विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) क्रीज पर टिके हैं.

मैच रोके जाने के बाद से सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली. जहां एक तरफ कुछ लोग धुंध से ढके धर्मशाला स्टेडियम की खूबसूरती को निहार रहे थे. वहीं क्रिकेट फैंस ने खराब मौसम के बीच धर्मशाला में मैच आयोजित करने के बीसीसीआई के फैसले पर सवाल उठाए.

अक्टूबर-नवंबर के महीने में उत्तर भारत में मौसम ठंडा रहता है. खासकर कि धर्मशाला जैसे शहर जो कि समुद्री तल से काफी ज्यादा ऊपर है, वहां शाम के समय धुंध का आना बेहद आम बात है. ऐसे में भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इस वेन्यू पर डे-नाइट मैच का आयोजन करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए था.

India vs New Zealand match has been stopped due to fogg another Failure of BCCI such kind of interruption of very rare in Cricket. Dharamsala is just a beautiful city it’s ground isn’t suitable for international Cricket due to various reasons. #INDvsNZ pic.twitter.com/KorxKxQRNk

— Hussnain Muhammad Aslam (@HussnainAslam1) October 22, 2023