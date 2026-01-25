By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IND Vs NZ: तीसरे मैच में भी नहीं चला संजू सैमसन का बल्ला, पहली बॉल पर हुए आउट
Sanju Samson: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में वह पहली ही गेंद पर आउट हो गए. वह तेज गेंदबाजों के सामने बार-बार कमजोर नजर आ रहे हैं.
Sanju Samson Golden Duck: भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को तीसरा टी20 मैच खेला गया. इस मैच में सभी की नजरें भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर थीं. फैंस को उम्मीद थी कि वह इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. संजू सैमसन एक बार फिर बिना खाता खोले आउट हो गए. उन्हें गोल्डन डक का सामना करना पड़ा. उनके इस प्रदर्शन के बाद उनकी टीम में जगह को लेकर सवाल उठने लगे हैं.
टी20 सीरीज में अब तक संजू सैमसन का बल्ला बिल्कुल नहीं चला है. नागपुर में खेले गए पहले मैच में उन्होंने सिर्फ 10 रन बनाए थे. रायपुर में दूसरे मैच में वह 6 रन ही बना सके. अब तीसरे मैच में वह 0 पर आउट हो गए. तीन मैचों में उन्होंने सिर्फ 16 रन बनाए हैं. उनका औसत बहुत कम है और स्ट्राइक रेट भी खास नहीं रहा है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट और फैंस दोनों ही उनके प्रदर्शन से निराश हैं.
पहली ही गेंद पर आउट हुए सैमसन
तीसरे टी20 मैच में संजू सैमसन पहली ही गेंद पर आउट हो गए. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने उन्हें बोल्ड कर दिया. मैट हेनरी की गेंद मिडिल लेग की तरफ थी. सैमसन ने उसे फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन वह गेंद की लाइन समझ नहीं पाए. गेंद सीधे उनके विकेट में जा लगी और वह बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए. एक ओपनर बल्लेबाज से टीम को अच्छी शुरुआत की उम्मीद होती है. लेकिन जब कोई खिलाड़ी पहली ही गेंद पर आउट हो जाए, तो टीम पर दबाव बढ़ जाता है.
तेज गेंदबाजों के खिलाफ नहीं चला बल्ला
संजू सैमसन की सबसे बड़ी कमजोरी तेज गेंदबाजों के खिलाफ खेलना मानी जा रही है. यह बात पहले भी कई बार सामने आ चुकी है. इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में वह तेज गेंदबाजों के सामने कई बार सस्ते में आउट हुए थे. खास तौर पर जोफ्रा आर्चर ने उन्हें लगातार तीन बार आउट किया था.
न्यूजीलैंड के खिलाफ भी यही कहानी दोहराई जा रही है. पहले तीन मैचों में उन्हें काइल जैमीसन ने एक बार और मैट हेनरी ने दो बार आउट किया. वह तेज गेंदबाजों की स्विंग और उछाल को सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं. एक ओपनर बल्लेबाज के लिए यह बड़ी कमजोरी मानी जाती है. अगर वह इसमें सुधार नहीं करते हैं, तो टीम में बने रहना उनके लिए मुश्किल हो सकता है.
टीम से हो सकते हैं बाहर
संजू सैमसन के खराब प्रदर्शन के बाद अब यह सवाल उठने लगे हैं कि उन्हें और कितने मौके मिलेंगे. ईशान किशन ने शानदार वापसी करते हुए मजबूत दावा पेश किया है. दूसरे टी20 मैच में उन्होंने 32 गेंद में 76 रन बनाए थे. तीसरे मैच में भी उन्होंने 13 गेंद में 28 रन की तेज पारी खेली. उनके प्रदर्शन ने टीम मैनेजमेंट को सोचने पर मजबूर कर दिया है.
न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी दो और टी20 मैच खेले जाने हैं. तिलक वर्मा की वापसी को लेकर भी अभी कोई खबर नहीं है. ऐसे में संजू सैमसन को शायद दो और मौके मिल सकते हैं. लेकिन अगर वह इन मैचों में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो उनका टी20 वर्ल्ड कप की टीम से बाहर होना लगभग तय माना जा सकता है. अब उनके पास खुद को साबित करने का आखिरी मौका है.
