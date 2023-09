IND vs PAK: अफरीदी, रऊफ और नसीम के खिलाफ क्या है टीम इंडिया का प्लान, श्रेयस अय्यर ने किया बड़ा खुलासा

कैंडी: भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच एशिया कप (Asia Cup 2023) का महामुकाबला आज श्रीलंका के कैंडी में खेला जा रहा है. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में मोहम्मद शमी को शामिल नहीं किया गया है जबकि चोट के बाद टीम में वापसी करने वाले श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को अंतिम एकादश में जगह दी गई है. पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में शामिल होने को लेकर अय्यर का बयान सामने आया है.

श्रेयस ने मुकाबले के शुरू होने से पूर्व कहा, ” मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एशिया कप खेलूंगा. रिकवरी धीमी और स्थिर थी. चयन से एक सप्ताह पहले मैंने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया और मैं इससे वास्तव में खुश था. मैं कल रात घबरा गया था, सो नहीं सका. मैं पाकिस्तान के खिलाफ यह मैच खेलने के लिए बेहद उत्साहित हूं.”

अफरीदी, रऊफ और नसीम के खिलाफ क्या है टीम इंडिया का प्लान

उन्होंने आगे कहा, ” ईमानदारी से कहूं तो यह एक अद्भुत एहसास है क्योंकि वे इस समय नंबर 1 टीम हैं. हमें इस टीम का हिस्सा बनने और राहुल सर (द्रविड़) के साथ कोच और रोहित शर्मा की कप्तानी में यात्रा करने का सौभाग्य मिला है. ड्रेसिंग रूम में उत्साह का माहौल है और हम इस मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं. इन (अफरीदी, रऊफ, नसीम) गेंदबाजों के खिलाफ खेलने में खुशी हो रही है. हमारी प्लानिंग सिर्फ गेंद को देखने और स्थिति के अनुसार खेलने की है.”