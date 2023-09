Hindi Cricket Hindi

India Vs Pakistan Asia Cup 2023 What Happens If Match Washed Out Due To Rain

IND vs PAK: अगर बारिश ने धो डाला आज का मैच तो पाकिस्तान को होगा फायदा, जानें ये समीकरण

अगर आज का मैच बारिश के चलते रद्द हो गया तो दोनों टीमों को 1-1 अंक बांटना होगा और पाकिस्तान सुपर 4 में क्वॉलीफाई कर जाएगा.

भारत vs पाकिस्तान मैच में बारिश @Twitter

Asia Cup 2023 IND vs PAK Match- If Rani Washed Out The Game So What Happened: एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हैं. वनडे फॉर्मेट में दोनों टीमें 4 साल बाद एक-दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरी हैं. इससे पहले दोनों ने आखिरी बार इस फॉर्मेट में वर्ल्ड कप 2019 में एक दूसरे के खिलाफ मैच खेला था. लेकिन आज का मैज शुरू तो हो गया है लेकिन यहां बारिश की आशंका बनी हुई है. मैच शुरू होने से पहले भी बारिश हुई थी, तब पूरे मैदान को कवर्स से ढका गया था. फिलहाल मैच शुरू हो चुका है और भारतीय टीम यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी है. लेकिन आसमान पर बादल अभी भी छाए हुए हैं.

शाम 4 से 6 मैच होने के आसार

मौसम वेबसाइट एक्यूवेदर के मुताबिक दोपहर 3 बजे से यहां बारिश का एक बार फिर अनुमान है. इसके बाद शाम 4 बजे से 6 बजे तक भी मैदान के ऊपर बादल तो छाए रहेंगे लेकिन तब बारिश के आसार नहीं हैं. लेकिन शाम 7 बजे से बारिश मैदान पर दस्तक दे सकती है और फैन्स के लिए मैच मजा किरकिरा हो सकता है.

देर शाम से रात तक बारिश की आशंका

एक्यूवेदर के अनुमान के मुताबिक, शाम 7 बजे कैंडी का तापमान गिरकर 22 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा. तब नमी यहां 98 फीसदी होगी और बारिश के आसार 96 फीसदी होंगे. रात 8 बजे नमी का यह स्तर 99 फीसदी हो जाएगा और बारिश की आशंका 50 फीसदी है. रात 9 से 10 बजे के बीच बारिश के आसार और बढ़ जाएंगे तब नमी का स्तर 100 फीसदी होगा और बारिश के आसार 60 से 65 फीसदी होंगे. मौसम का यह हाल रात 11 बजे तक ऐसा ही रहेगा. इतना ही नहीं कैंडी में रुक-रुक कर यह यह बारिश सोमवार तक होने के आसार हैं.

मैच धुला तो पाकिस्तान को फायदा

ऐसे में इस मैच के बारिश की भेंट चढ़ने के पूरे आसार हैं. अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैच के ओवरों में कटौती होगी और इस मैच को 50 ओवर से छोटा किया जा सकता है. वैसे अगर यह मैच रद्द हो गया तो पाकिस्तान को यहां कोई नुकसान नहीं है और वह आज मैच रद्द होने के साथ ही एशिया कप दूसरे राउंड सुपर 4 में एंट्री कर लेगा.

भारत के सामने होगी नेपाल की चुनौती

मैच रद्द होने की स्थिति में दोनों टीमों को 1-1 अंक बांटना होगा. पाकिस्तान की टीम यहां पहले ही 2 अंक लेकर पहुंची है और वह 3 अंकों के साथ दूसरे दौर में एंट्री कर लेगी. भारत 1 अंक के साथ अंकतालिका में अपना खाता खोल लेगा और वह नेपाल से ऊपर आ जाएगा. इसके बाद उसे सोमवार को इसी मैदान पर नेपाल के खिलाफ खेलना है. भारत के पास यहां दूसरे दौर में पहुंचने के लिए नेपाल को हराना होगा.

नेपाल उलटफेर करे तो भारत बाहर!

अगर नेपाल के खिलाफ भी मैच रद्द होता है तो भारत को फिर एक अंक मिलेगा और टीम इंडिया सुपर 4 में क्वॉलीफाई कर लेगी. हां अगर मैच खेला गया और नेपाल उसमें उलटफेर कर देता है तो भारत का सफर एशिया कप में यहीं खत्म हो जाएगा और नेपाल सुपर 4 में खेलेगा.

