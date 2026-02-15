By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IND vs PAK: टी-20 विश्व कप में कब और कितनी बार भारत ने पाकिस्तान को चटाई है धूल? जानिए हर भिड़ंत की रोमांचक कहानी
India vs Pakistan ICC Men’s T20 World Cup 2026: भारत और पाकिस्तान के बीच आज एक बार फिर ICC मेन्स टी-20 विश्वकप में जोरदार मुकाबला होने वाला है. इस मैच पर भारत-पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं. यह मैच श्रीलंका के कोलंबो में होने वाला है. आज आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले मैच से पहले दोनों टीमें T20 विश्वकप जैसे बड़े टूर्नामेंट में आठ बार भिड़ चुकी हैं. कब और कहां खेले गए ये मैच और क्या रहा इनका अंजाम आइये जानते हैं.
भारी रहा है भारत का पलड़ा
T20 विश्वकप में भारत की टीम हमेशा पाकिस्तान पर भारी पड़ी है. पहली बार दोनों टीमें साल 2007 के टी-20 विश्वकप में आमने-सामने थीं और आखिरी बार दोनों कट्टर प्रतिद्वंदियों की भिड़ंत 2024 टी20 विश्व कप में हुई थी. आठ बार की टक्कर में पाकिस्तान को केवल एक बार जीत का स्वाद मिला है जबकि भारत ने सात बार बाजी मारी है. जानते हैं हर एक मैच की डिटेल.
टी20 विश्व कप 2007 का पहला मैच
साल 2007 में पहली बार टी-20 विश्वकप का आयोजन किया गया था. इसमें ग्रुप स्टेज के 10वें मैच में भारत-पाकिस्तान के बीच जोरदार मुकाबला हुआ और मैच टाई हो गया. तब टाई मैच का फैसला सुपर ओवर से नहीं बल्कि बॉल आउट से होता था. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान एम एस धोनी के तेज दिमाग की बदौलत टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया. भारतीय गेंदबाजों ने तीन बार स्टंप हिट किया जबकि पाकिस्तानी एक बार भी ऐसा नहीं कर सके.
2007 टी20 विश्व कप का फाइनल
2007 टी20 विश्व कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने थे. भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 157 रन बनाए थे. ये मैच भारत ने 5 रन जीता और दुनिया में टी20 विश्व कप का पहला विनर बना. इस मैच में इरफान पठान को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था.
2012 टी20 विश्व कप
साल 2012 में खेले गए टी-20 विश्वकप में विराट कोहली के दमदार 61 बॉल पर 78 रन की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को आठ विकेट से हराया था. पाकिस्तान ने 128 रन बनाए थे. भारत की तरफ से इस मैच में सहवाग ने 29 रन और युवराज सिंह ने 19 रन बनाए थे.
2014 टी20 विश्व कप
2014 के टी-20 विश्वकप मैच में पाकिस्तान ने 20 ओवर में 130 रन बनाए थे. इसे टीम इंडिया ने 18.3 ओवर में हासिल कर लिया था. भारत के लिए कोहली ने 36 और रैना ने 35 रन बनाए थे. मैच में शानदार गेंदबाजी के लिए अमित मिश्रा को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था.
2016 टी20 विश्व कप
साल 2016 में खेले गए टी-20 विश्वकप में भी भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से धूल चटाई थी. पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 118 रन बनाए थे. कोहली ने इस मैच में 37 गेंदों पर 55 रन की नाबाद पारी खेली थी.
2021 टी20 विश्व कप
साल 2021 के टी20 विश्व कप में पाकिस्तान ने पहली बार भारत के खिलाफ जीत का स्वाद चखा. भारत ने पहले खेलते हुए 151 रन बनाए थे. जवाब में पाकिस्तान ने शानदार बैटिंग की और मुकाबला 10 विकेट से जीता.
2022 टी20 विश्व कप
2022 में खेले गए टी-20 विश्वकप में एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया. ये मुकाबला मेलबर्न में खेला गया था. पाकिस्तान ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 159 रन बनाए थे. जवाब में भारत ने छह विकेट पर 160 रन बनाकर मैच अपने नाम किया. एक बार फिर प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली रहे जिन्होंने 53 गेंदों में छह चौके और चार छक्के की मदद से 82 रन की नाबाद पारी खेली.
2024 टी20 विश्व कप
2024 में खेले गए टी-20 विश्वकप में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त दी थी. भारतीय टीम के 119 रनों के जवाब में पाकिस्तान की टीम केवल सात विकेट पर 113 रन बना सकी. इस मैच में भारत की ओर से बुमराह ने तीन विकेट लिए थे. बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे.
