Hindi Cricket Hindi

India Vs Pakistan In U 19 Asia Cup On December 10 Full Schedule Announced

U19 Asia Cup 2023: भारत-पाकिस्तान के बीच इस दिन होगा महामुकाबला, जारी हुआ टूर्नामेंट का फुल शेड्यूल

IND vs PAK U19 Asia Cup 2023: दुबई में 8 से 17 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट का पहला मैच भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा.

IN-U19 vs AF-U19 Dream11 Guru Prediction and Tips_India vs Afghanistan U19 Asia Cup One Day 9th ODI©BCCI

नई दिल्ली: अंडर-19 एशिया कप 2023 का फुल शेड्यूल (U19 Asia Cup 2023 schedule) शुक्रवार को जारी हो गया. एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) ने टूर्नामेंट का फुल शेड्यूल जारी किया. इसके मुताबिक, अंडर-19 एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) का मुकाबला 10 दिसंबर को होगा. इस टूर्नामेंट में उदय सहारन भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे जबकि साद बेग पाकिस्तान टीम की अगुवाई करेंगे.

Trending Now

दुबई में 8 से 17 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट का पहला मैच भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा. इसी दिन दूसरा मैच भी होगा, जोकि पाकिस्तान और नेपाल के बीच होगा. सभी आठ टीमों के दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप-ए में भारत को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल के साथ रखा गया है जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई और जापान की टीमें शामिल हैं.

You may like to read

अंडर-19 एशिया कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान को 2012 में संयुक्त विजेता घोषित किया गया था. भारत पहले ही इस टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम घोषित कर चुका है जबकि पाकिस्तान ने आज यानी के शुक्रवार को अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है.

सोहेल तनवीर की अगुवाई वाली जूनियर चयन समिति ने 15 खिलाड़ियों को चुना है. बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज में कप्तानी करने वाली साद बेग अंडर-19 एशिया कप 2023 में भी टीम की कप्तानी करना जारी रखेंगे. उनके अलावा अराफत मिन्हास उपकप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है.

अंडर-19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम: अर्शिन कुलकर्णी, आदर्श सिंह, रुद्र मयूर पटेल, सचिन धस, प्रियांशु मोलिया, मुशीर खान, उदय सहारन (कप्तान), अरवेल्ली अवनीश राव (विकेटकीपर), सौम्य कुमार पांडे (उपकप्तान), मुरुगन अभिषेक, इनेश महाजन (विकेटकीपर), धनुष गौड़ा , आराध्या शुक्ला, राज लिम्बानी, नमन तिवारी.

अंडर-19 एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम: साद बेग (कप्तान और विकेटकीपर), अहमद हुसैन, अली असफंद, अमीर हसन, अराफात मिन्हास (उपकप्तान), अज़ान अवैस, खुबैब खलील, नजाब खान, नवीद अहमद खान, मोहम्मद रियाजुल्लाह, मोहम्मद तैयब आरिफ, मोहम्मद जीशान, शाहज़ेब खान, शमील हुसैन और उबैद शाह.

अंडर-19 एशिया कप में भारत का शेड्यूल

8 दिसंबर – भारत vs अफगानिस्तान

10 दिसंबर – भारत vs पाकिस्तान

12 दिसंबर – भारत vs नेपाल

15 दिसंबर – दोनों सेमीफाइनल मैच

17 दिसंबर – फाइनल