India vs Pakistan Live- मैच @कोलंबो, भारत-पाकिस्तान मैच की टाइमिंग से लेकर मौसम रिपोर्ट तक... यहां मिलेंगे पल-पल के अपडेट
T20 World Cup 2026 India vs Pakistan LIVE Updates In Hindi (भारत बनाम पाकिस्तान लाइव अपडेट्स): भारत और पाकिस्तान के बीच शाम 7 बजे से कोलंबो में मुकाबला होना है. इससे पहले मैच को लेकर क्या चल रहा है माहौल...
T20 World Cup 2026 India vs Pakistan LIVE Updates In Hindi (भारत बनाम पाकिस्तान लाइव अपडेट्स): T20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वॉल्टेज मुकाबला खेला जाना है. यह मैच श्रीलंका के कोलंबो में बने आर. प्रेमदासा स्टेडियम में स्थानीय और भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा. दोनों टीमें इस मैच के लिए तैयार हैं.
पाकिस्तान ने टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट का ऐलान किया था. वह बांग्लादेश के टूर्नामेंट से बाहर होने से नाराज था, जबकि बांग्लादेश ने खुद ही इस टी20 वर्ल्ड कप से अपना ना वापस लिया था. हालांकि आईसीसी ने लाहौर में PCB, BCB के साथ मीटिंग कर इस मामले को सुलाझा लिया और इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से बात कर उसे इस मैच में खेलने को राजी कर लिया.
अब सभी की निगाहें कोलंबो के आसमान पर हैं, जहां मैच के दिन भारी बारिश की चेतावनी है. श्रीलंका मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बंगाल की खाड़ी में इस वक्त कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते कोलंबो में भारी बारिश हो सकती है.
T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/
