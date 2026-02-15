  • Hindi
India vs Pakistan Live- मैच @कोलंबो, भारत-पाकिस्तान मैच की टाइमिंग से लेकर मौसम रिपोर्ट तक... यहां मिलेंगे पल-पल के अपडेट

T20 World Cup 2026 India vs Pakistan LIVE Updates In Hindi (भारत बनाम पाकिस्तान लाइव अपडेट्स): भारत और पाकिस्तान के बीच शाम 7 बजे से कोलंबो में मुकाबला होना है. इससे पहले मैच को लेकर क्या चल रहा है माहौल...

Published date india.com Updated: February 15, 2026 10:24 AM IST
India vs Pakistan Live Updates
भारत बनाम पाकिस्तान लाइव अपडेट्स

T20 World Cup 2026 India vs Pakistan LIVE Updates In Hindi (भारत बनाम पाकिस्तान लाइव अपडेट्स): T20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वॉल्टेज मुकाबला खेला जाना है. यह मैच श्रीलंका के कोलंबो में बने आर. प्रेमदासा स्टेडियम में स्थानीय और भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा. दोनों टीमें इस मैच के लिए तैयार हैं.

पाकिस्तान ने टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट का ऐलान किया था. वह बांग्लादेश के टूर्नामेंट से बाहर होने से नाराज था, जबकि बांग्लादेश ने खुद ही इस टी20 वर्ल्ड कप से अपना ना वापस लिया था. हालांकि आईसीसी ने लाहौर में PCB, BCB के साथ मीटिंग कर इस मामले को सुलाझा लिया और इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से बात कर उसे इस मैच में खेलने को राजी कर लिया.

अब सभी की निगाहें कोलंबो के आसमान पर हैं, जहां मैच के दिन भारी बारिश की चेतावनी है. श्रीलंका मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बंगाल की खाड़ी में इस वक्त कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते कोलंबो में भारी बारिश हो सकती है.

Live Updates

  • Feb 15, 2026 10:24 AM IST

    भारत-पाकिस्तान मैच से पहले फैंस ने टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष पूजा की.

  • Feb 15, 2026 9:53 AM IST

    मैच से पहले सूर्यकुमार यादव उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन की नकल करते दिखाई दिए. उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को पॉज एक्शन के खिलाफ प्रैक्टिस कराई.

  • Feb 15, 2026 9:50 AM IST

    India vs Pakistan Live Updates- नमस्कार! भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच की इस लाइव पेशकश में आपका स्वागत है. यहां मिलेंगे आपको मैच से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स और मौसम के पल-पल का हाल…

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

