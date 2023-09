भारत ने पाकिस्तान (India vs Pakistan) के खिलाफ एशिया कप (Asia Cup 2023) के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टी के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने बिना ज्यादा सोच-विचार बल्लेबाजी चुनी. टॉस के बाद रोहित ने कहा, ‘हम पहले बल्लेबाजी करेंगे. मौसम थोड़ा अलग है लेकिन आप उस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. आपको चुनौतियों का सामना करना चाहिए. परिस्थितियों का आकलन करना चाहिए.’

भारत ने इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेली थी. रोहित ने कहा कि इस सीरीज के बाद टीम को थोड़ा आराम मिला था. भारतीय कप्तान ने कहा, ‘वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद हमें थोड़ा आराम मिला. हम फिर बेंगलुरु में थोड़ी ड्रिल की और चैलेंज किया. यह एक क्वॉलिटी टूर्नमेंट है और क्वॉलिटी विपक्षी टीम है. आखिरकार हमें यह देखना है कि एक टीम के तौर पर क्या हासिल कर सकते हैं. श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी हुई है. बुमराह भी वापस आ गए हैं.

भारतीय प्लेइंग इलेवन की बात करें तो मोहम्मद शमी को जगह नहीं मिली है. भारतीय टीम ने ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को चुना है. ऐसे में भारतीय टीम के तीन पेसर- मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर हैं. वहीं रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव स्पिनर हैं.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11:

भारत:

रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर