T20 World Cup 2024- मुझे न्यूयॉर्क में भारत-पाकिस्तान मैच का इंतजार: रिकी पॉन्टिंग

नई दिल्ली. इस साल जून में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2024) का शेड्यूल तय हो चुका है और इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) की टीमें 9 जून को न्यूयॉर्क के नासाउ में भिड़ने उतरेंगी. दुनिया भर के क्रिकेट फैन्स में इन चिर-प्रतिद्वंद्वी देशों की भिड़ंत को लेकर रोमांच है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग (Ricky Ponting) भी इससे अछूते नहीं हैं. पॉन्टिंग ने कहा कि उन्हें न्यूयॉर्क में होने वाले इस मैच का इंतजार है.

क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में ये दोनों देश आखिरी बार टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भिड़े थे. ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेले गए इस मैच में तब भी रोमांच अपने चरम पर था और पॉन्टिंग को न्यूयॉर्क में भी ऐसे ही माहौल की आस है. पॉन्टिंग को यह भी उम्मीद है कि इस मैच के क्रेज को देखकर आने वाले सालों में अमेरिका में क्रिकेट को फलने-फूलने का मौका मिलेगा.

🔥 India vs Pakistan in New York.

🔮 Future of cricket in the USA.

Ricky Ponting looks forward to the ICC Men’s #T20WorldCup 2024 in the latest episode of #TheICCReview 👀https://t.co/4Wcn7EbPYu

— ICC (@ICC) March 14, 2024