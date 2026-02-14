  • Hindi
IND vs PAK: रनों का अंबार या विकेटों की भरमार, कैसी रहेगी कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम की पिच

T20 World Cup 2026: भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम पर खेला जाएगा. कैसी होगी इस मैदान की पिच. और मौसम का हाल भी जानिए.

Published date india.com Published: February 14, 2026 10:40 PM IST
email india.com By Bharat Malhotra email india.com | Edited by Bharat Malhotra email india.com
आर. प्रेमदासा स्टेडियम पर खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान का मैच

मैदान से बाहर बहुत ड्रामा चला. इतना ड्रामा कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत-पाकिस्तान के मैच पर संकट के बादल छा गए. लेकिन अब सब पटरी पर है. रविवार, 15 फरवरी कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम पर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगीं. एशिया कप 2025 के बाद पहली बार दोनों टीमें भिड़ने के लिए तैयार हैं.

भारतीय टीम के लिए कुछ चुनौतियां तो इस मैच में हैं. स्पिनर्स के खिलाफ आक्रामक भारतीय बल्लेबाजी हालिया कुछ वक्त में संघर्ष करती हुई दिखाई देती है. और पाकिस्तान की टीम इस बार ज्यादा स्पिनर्स के साथ वर्ल्ड कप में आई है. इस वर्ल्ड कप में भारत ने अपने दोनों मैच जीते हैं. हालांकि यूएसए के खिलाफ उसकी जीत थोड़े संघर्ष के बाद आई. वहीं नामीबिया पर जीत अपेक्षाकृत आसान रहा. वहीं पाकिस्तान की टीम को नीदरलैंड्स के खिलाफ हारते-हारते बची. वहीं अमेरिका के खिलाफ उसकी जीत आसान रही.

R Premadasa Stadium की पिच कैसी है

आर. प्रेमदासा स्टे़डियम की पिच को लेकर ज्यादा पेचीदगियां नहीं हैं. यहां स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है. और बल्लेबाजों को उनके खिलाफ रन बनाने में मेहनत करनी पड़ती है. सीमर्स को भी वैरिएशन पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता है. भारत और पाकिस्तान के मैच में स्पिनर्स के लिए मौके और बढ़ जाएंगे क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मैच जिस पिच पर होगा उस पर ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच हुआ था. इस मैच में जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराकर सनसनी फैला दी थी.

पाकिस्तान को अपने ट्रंप कार्ड पर भरोसा!

इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के जिस खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह उस्मान ताहिर हैं. ताहिर फिरकी गेंदबाज हैं. लेकिन उनका ऐक्शन ही असल में बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश करता है. वह गेंद फेंकने के पहले थोड़ा रुकते हैं यही बल्लेबाजों के जेहन में कन्फ्यूजन पैदा करता है.

क्या मौसम करेगा खेल

भारत और पाकिस्तान के मैच पर बारिश का असर पड़ सकता है. एक रिपोर्ट के अनुसार मैच में बारिश होने की 60 फीसदी संभावना है. तापमान ज्यादा परेशान नहीं करेगा. दोपहर से लेकर शाम के बीच चार घंटे बारिश मजा खराब कर सकती है. पर यह भी उम्मीद की जा रही है कि मैच शुरू होने से पहले मौसम साफ हो जाएगा.

कैसा है भारत पाकिस्तान का रिकॉर्ड

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक कुल 8 मुकाबले हुए हैं. भारत ने इसमें से 7 बार जीत हासिल की है. वहीं पाकिस्तान सिर्फ एक बार जीता है. भारतीय टीम ने पिछले पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान को हराया है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

भारत मल्होत्रा के पास डिजिटल मीडिया का 17 साल का अनुभव है. आईपीएल 2008 से करियर की विधिवत शुरुआत हुई. तब से कुछ ब्रेक के साथ आईपीएल और क्रिकेट ... और पढ़ें

