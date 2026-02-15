Hindi Cricket Hindi

India Vs Pakistan T20 World Cup 2026 Abhishek Sharma Made 0 4th Duck In His Last 6 Innings

भारत की नई रन मशीन अभिषेक शर्मा के सॉफ्टवेयर में घुसा कौन सा वायरस! पिछले 6 T20I मैचों में चौथा अंडा

भारत के विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ बगैर खाता खोले ही आउट हो गए. यह पिछले 6 मैचों में उनका चौथा डक है.

India vs Pakistan T20 World Cup 2026- Abhishek Sharma Out on Duck his 4th in His Last 6 T20i Innings: T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेल रहे हैं. भारत की शुरुआत यहां खराब रही, जब उसके विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (0) अपना खाता खोले बगैर ही आउट हो गए. अभिषेक अचानक ही खराब फॉर्म में दिख रहे हैं यह पिछली 6 टी20 इंटरनेशनल पारियों में उनका चौथा डक (0) है. इससे पहले वह दो बार टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ खाता खोले बगैर आउट हुए और अब इस टूर्नामेंट की 2 पारियों में अपना खाता तक नहीं खोल पाए हैं.

T20 वर्ल्ड कप नहीं खुला अभिषेक शर्मा का खाता

इस टूर्नामेंट के पहले ही मैच में अमेरिका के खिलाफ भी उनका खाता नहीं खुला था. अब पाकिस्तान के खिलाफ वह बैटिंग पर उतरे तो यहां भी उनके बल्ले से 0 ही निकला. इस बीच वह नामीबिया के खिलाफ दिल्ली में खेला मैच पेट में इन्फेक्शन के चलते नहीं खेल पाए थे.

40 T20I मैचों में 5 बार 0, 4 डक पिछली 6 पारियों में

यह उनके इंटरनेशनल करियर का कुल 5वां 0 है, जिसमें से पिछली 6 पारियों में वह 4 बार 0 पर आउट हुए हैं. बता दें अभिषेक के टी20i करियर का यह 40वां मैच है और इसकी 29 पारियों में उन्होंने 2 शतक और 8 हाफ सेंचुरी की बदौलत 1297 रन बनाए हैं. T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के ही खिलाफ उनकी फॉर्म गड़बड़ा गई. उन्होंने 5 मैचों की इस सीरीज में 84, 0, 68,0 और 30 रन बनाए थे. इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने बैक टू बैक 2 बनाकर फैन्स को चिंता में डाल दिया है.

