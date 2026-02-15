Hindi Cricket Hindi

India Vs Pakistan T20 World Cup 2026 Match Report India Beat Pakistan By 61 Runs And Reach Into Suepr 8

IND vs PAK- ईशान किशन के दम पर भारत ने पाकिस्तान को मसला, T20 वर्ल्ड कप में चखाया 8वीं हार का मजा

India vs Pakistan T20 World Cup 2026 Match Report: भारत ने ईशान किशन (77) की विस्फोटक पारी के दम पर पाकिस्तान के सामने 176 रनों की चुनौती पेश की थी. इसके जवाब में 114 रनों पर ढेर हो गया.

भारत बनाम पाकिस्तान @PTI

India vs Pakistan T20 World Cup 2026 Match Report: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हाई वॉल्टेज मैच में भारत के सामने पाकिस्तान एक बार फिर घुटनों के बल गिर गया. भातर ने उसे कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में 61 रन से रौंद दिया. पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद भारत ने ईशान किशन (77 रन, 40 बॉल) की दमदार हाफ सेंचुरी की बदौलत 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 175 रन बनाए. ईशान के अलावा कप्तान सूर्यकुमार यादव (32 रन, 29 बॉल), शिवम दुबई (27 रन, 17 बॉल) और रिंकू सिंह (11 रन, 3 बॉल) का बहुमूल्य योगदान दिया. 176 के जवा में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 114 रन ही बना पाई. टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के खिलाफ यह उसकी 8वीं हार है, जबकि इस टूर्नामेंट में वह भारत को सिर्फ एक ही बार 2021 में हरा पाया है. इस तरह दो चिर-प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच स्कोर लाईन 8-1 से भारत के पक्ष में जोर मार रही है.

रविवार को यहां खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग का न्योता दिया था. यहां कप्तान सलमान अली आगा ने बॉलिंग की शुरुआत कर टीम इंडिया को सरप्राइज करने की कोशिश की. पाकिस्तान की यह चाल काम भी कर गई और सलमान ने पहले ही ओवर में विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (0) को खाता खोले बगैर आउट कर दिया. लेकिन पाकिस्तान इस कामयाबी का जश्न ज्यादा नहीं मना पाया.

दूसरे छोर पर मौजूद ईशान किशन ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की कुटाई शुरू कर दी. ईशान ने उसके सभी गेंदबाजों की खबर ली और भारत का स्कोर पावरप्ले में 52 रन पहुंचा दिया.इस दौरान ईशान 25 बॉल पर 42 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि उनका साथ निभाने आए तिलक वर्मा (10) पर थे. वह भारतीय पारी के 9वें ओवर में 77 के निजी स्कोर पर आउट हुए, जब भारत का कुल स्कोर 88 रन था. उन्होंने 40 बॉल की अपनी पारी में 10 चौके और 3 छक्के जमाए.

कोलंबो की इस पिच पर बॉल पुराना होने के साथ-साथ फंसने लगा था और बाद में बैटिंग पर उतर रहे बल्लेबाजों को स्कोर बनाने में चुनौतियां पेश आ रही थीं. ऐसे में कप्तान सूर्यकुमार यादव (32) और तिलक वर्मा ने कुछ देर संभलकर स्कोर को चलाने की कोशिश की. 126 के स्कोर पर तिलक वर्मा बड़ा शॉट खेलने के दबाव में सईम आयूब की गेंद पर आउट हो गए. अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या छक्का जड़ने के प्रयास लेट स्पिन हुई गेंद को हवा में उड़ाकर लॉन्ग ऑफ पर बाबर आजम के हाथ कैच आउट हो गए. सईम आयूब हैट्रिक पर थे लेकिन वह भरसक प्रयास के बावजूद चूक गए.

अंतिम ओवरों में कप्तान सूर्यकुमार यादव भी 32 के निजी स्कोर पर आउट हो गए. इसके बाद भारत ने अंतिम 2 बॉल पर 2 विकेट गंवाए और उसने पाकिस्तान के सामने 20 ओवर में 176 रनों का लक्ष्य रखा.

इसके जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत बहुत ही खराब रही. उसके इनफॉर्म ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (0) पहले ही ओवर में हार्दिक पांड्या का शिकार बने. अगले ही ओवर में सईम आयूब ने जसप्रीत बुमराह को किसी तरह छक्का तो जड़ दिया लेकिन अगली ही गेंद पर बुमराह के यॉर्कर पर चारों खाने चित होकर LBW आउट हो गए.बुमराह ने इसी ओवर में सलमान अली आगा (4) को भी आउट कर पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया.

पावरप्ले में ही पाकिस्तान बैकफुट पर घिरता जा रहा था. ऐसे में उसके अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम (5) भी बोल्ड होकर टीम की मुश्किलें बढ़ा गए.

